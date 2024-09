«Basta foto e post sui social, chiedo a tutti il silenzio Ho un nipote da proteggere» 

«Sono la mamma di Giusi so che ci siete tutti vicini e vi ringrazio tanto di cuore ma vi chiedo un grande piacere: smettere di postare foto e commentare su motivi ed altro su questa terribile tragedia. Io sono una mamma distrutta ma ho un nipote da tutelare e proteggere. Tutto quello che vedo e leggo su Facebook non ci aiuta e perciò vivete il vostro dolore privatamente se veramente le volevate bene, non fate a gara a chi l'amava e la conosceva di più. So che era amata da tutti e io e la mia famiglia ne siamo fieri», così scrive su Facebook Carmela Capelli, madre di Maria Giuseppina Massetti, la donna di 43 anni, uccisa dal marito e operaio forestale Roberto Gleboni, morto suicida dopo aver quasi sterminato la famiglia: la figlia Martina di 25 anni, il figlio Francesco 10. Poi la furia assassina si è abbattuta sul vicino di casa Paolo Sanna, di 69 anni. L'assassino non ha risparmiato nemmeno sua madre (ora ricoverata in Rianimazione e fuori pericolo) e l'altro figlioletto di 14 anni, salvi per miracolo, così come il fratello dell'omicida, salvo per essere uscito di casa un po' prima del previsto per una camminata. Il pensiero più grande va a loro, ai sopravvissuti.

L’appello

Capelli ha pregato di pensare proprio a lui, al nipotino 14enne attualmente ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria. «Condividete per favore questo mio desiderio, è molto importante - ha aggiunto –. Di nuovo vi ringrazio tutti e ricambio i vostri abbracci». Quelle di Carmela sono parole cariche di dolore, che nessuna madre vorrebbe mai scrivere, ma anche piene di tenacia e forza per quel nipote sopravvissuto che, ora più che mai, necessita di grande discrezione e affetto. Il silenzio, anche nei giorni scorsi, è stato richiesto da tutti, anche dai parroci durante le celebrazioni. Nonostante la confusione è stato chiesto di mettere da parte la chiacchiera e il caos causati dalla rabbia per il gesto estremo compiuto da Roberto Gleboni mercoledì mattina in via Ichnusa e poi in via Gonario Pinna. Silenzio che è diventato più grande sabato sera per la fiaccolata a cui hanno partecipato diecimila persone, unite per mostrare vicinanza al 14enne e alle famiglie, compresa quella di Paolo Sanna, anche lui vittima della strage, e per riflettere sulla società attuale.

Il dolore

Le parole, durante la fiaccolata, sono arrivate solo per i momenti di preghiera. Il primo alla partenza da via Ichnusa, con una preghiera che ha fatto calare un silenzio lungo ore. Il secondo momento di preghiera è avvenuto nella chiesa delle Grazie, dove don Pinuccio Demarcus ha letto una lettera in sardo scritta da un anonimo: «Mustradeli rispettu e gentilesa (Mostrate rispetto e gentilezza)», recita un verso. Il terzo momento di preghiera è avvenuto in Cattedrale con don Giovanni Maria Chessa, che ha invitato in una chiesa colma di gente a riflettere, ribadendo che «c’è bisogno di silenzio, e di preghiera» e, prima del congedo, ha chiesto di recitare l'Ave Maria. Sempre sabato si è svolta l'autopsia sui corpi dell'omicida, di Martina e Paolo. Ieri sulle altre due vittime Giusi Massetti e il figlioletto.

