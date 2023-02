«Basta false promesse sul mercato» 

Il mercato civico è a un punto di non ritorno. E se i 9 operatori superstiti, dopo il trasferimento in via Cimarosa, chiedono di «ripartire da zero con risposte chiare e condivise», il Comune ora gioca la carta del project financing per rilanciare la struttura storica di via Mazzini, ipotesi che fa storcere il naso a operatori e anche alla minoranza. Alla fine del faccia a faccia di ieri pomeriggio in sala consiliare tutti sono d’accordo sull’importanza di un mercato ma la strada, al di là dei buoni propositi, sembra in salita.

L’incontro

Nella sala degli Evangelisti le commissiono alle Attività produttive e ai Lavori pubblici con gli assessori Rossana Fozzi e Simone Prevete hanno incontrato gli operatori. Una riunione sollecitata a più riprese dopo l’incontro dei mesi scorsi in cui l’assessora alle Attività produttive aveva ipotizzato la possibilità di un trasferimento nella struttura di via Costa (soluzione bocciata dai commercianti e rivelatasi poi impercorribile per via dei costi). «Sarebbe bello se si dicesse “ripartiamo da zero” – ha esordito Ferruccio Diana, a nome degli operatori – Otto anni fa abbiamo accettato di trasferirci in via Cimarosa, tanti sacrifici e ci ritroviamo senza prospettive. Il mercato per come è oggi andrebbe raso al suolo». Poi un cenno alla crisi «ai colleghi che oggi non sono qui con noi, sono a casa perché sono stati costretti a chiudere. Siamo pronti a perdonare errori ma non vogliamo essere più presi in giro». Gli operatori chiedono chiarezza «vogliamo interlocutori che ci ascoltino».

La proposta

I consiglieri Efisio Sanna e Sergio Locci hanno ribadito l’importanza del mercato, chiuso da anni dopo che il progetto di ristrutturazione da 4 milioni di è bloccato quasi dieci anni. Di quella somma oggi sono rimasti appena 700mila euro, insufficienti per la demolizione e la ricostruzione. Gli assessori hanno assicurato massimo impegno per cercare di trovare le risorse necessarie, circa 5 milioni di euro «busseremo a tutte le porte, scriverò anche ai ministri all’Agricoltura e al Made in Italy» ha detto Fozzi mentre il collega Prevete ha annunciato l’ipotesi del project financing. «Ci sono interlocuzioni in corso con alcuni privati che sembrano interessati a investire per rilanciare il mercato – ha detto – ovviamente per gli attuali operatori ci saranno prezzi calmierati».