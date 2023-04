«Basta essere cittadini di serie B» 

«Sono arrabbiato perché attendo da 40 anni che ci diano risposte», tuona Mario Uscidda, proprietario di un lotto nell’area di Testimonzos, alla periferia di Nuoro: «I sindaci si susseguono e tutti cambiano le carte in tavola. Così mi sono ritrovato “abusivo”, senza esserlo, per il mio terreno acquistato tanto tempo fa per farci l’orto. Andrea Soddu ha fatto molte promesse, per ora sono da marinaio».

Lo sfogo accomuna, si è levato ieri sera dall’ampia sala della parrocchia della Beata Maria Gabriella. Una buona parte degli oltre duemila lottisti di Testimonzos si è riunita per eleggere il nuovo presidente del Consorzio urbanistico Sa Cuncordia e per continuare a sperare in un futuro sereno, a norma di legge. Sì, dopo anni infruttuosi - alla luce di un Puc approvato nel 2015 - il sodalizio che doveva condurre il chiacchierato rione periferico di Nuoro verso l’auspicata tranquillità si è rimesso in moto. La gestione di Giovanni Murru si chiude, senza aver portato all’auspicato dialogo con l’amministrazione Soddu. Adesso inizia l’era dell’ingegnere Pierpaolo Lai. «Chiediamo che il Puc venga modificato, a 8 anni dall’approvazione non è stato fatto nulla», dice il consigliere comunale, Fabrizio Melis, nonché presidente dell’associazione che raggruppa diversi lottisti, Foglio 51. «La nostra città è in forte decremento demografico, bisogna subito modificare quello strumento urbanistico e renderlo adatto alle attuali esigenze».

Normalità cercasi

Invocata dai lottisti, la voglia di normalità è stata sbandierata a più voci. Sono oltre duemila, infatti, le persone che attendono risposte, l’applicazione di quel Puc varato otto anni fa e che dovrebbe portare all’invocata regolarizzazione di lotti e insediamenti abitativi. La superficie interessata è enorme: 543 ettari. «Questa situazione è insostenibile: ho pagato la sanatoria per il mio immobile, gli oneri concessori e tutto quello che serviva per ritirare la concessione edilizia - spiega Francesco Fronteddu, proprietario di una casa a Testimonzos -. Sapete qual è stata la risposta? Che non avevo più diritto a questa concessione edilizia e che avrei dovuto abbattere la casa. Ci sentiamo presi in giro, la nostra situazione non si sblocca mai. Eppure c’è un Piano urbanistico che dovrebbe dare risposte. Chiediamo solo che ci mettano nelle condizioni di essere considerati cittadini come gli altri. Adesso siamo di “serie B”».

Promesse