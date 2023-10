«Basta discariche sul lungomare» 

Porticciolo turistico con annessa discarica a cielo aperto. L’associazione “Cittadini attivi” pone l’attenzione sul problema. L’ordinanza del comandante del porto per la rimozione dei relitti depositati è stata eseguita in parte mentre a fianco c’è sempre un’area con rifiuti speciali che nessuno rimuove.

«Non solo - dice la presidente dell’associazione, Antonella Senis - i rifiuti attirano altri rifiuti e la zona sta diventando un immondezzaio. Se si trattasse di un’area privata, il cittadino sarebbe chiamato alle sue responsabilità, com’è che quando si tratta di demanio o di Comune ciò non accade». L’immagine è un pugno negli occhi, un interruzione dolente nel percorso di centinaia di persone che in quel lungomare praticano sport e passeggiate. «Paradossalmente, a pochi metri c’è ormeggiata una motovedetta dei carabinieri - dice Antonella Senis - ne viene fuori un quadro molto triste, se si pensa al materiale che da troppo tempo ormai è depositato, tutto diventa addirittura inquietante. Legname di barche demolite e mai rimosse, una vecchia barca abbandonata e affianco, una serie di taniche contenenti olio, ma anche copertoni abbandonati e chi più ne ha, più ne metta. Da anni che assistiamo a un balletto di competenze con ordinanze emesse e mai fatte rispettare. Chi è responsabile agisca, non se ne può più».

RIPRODUZIONE RISERVATA