«Basta croci, ora i lavori sulla Sp2» 

L’ennesima tragedia sulla Sp2 suscita ancora le polemiche legati ai finanziamenti per la sistemazione delle strade del Sulcis Iglesiente: «Perché le istituzioni locali e regionali – accusa Rolando Marroccu, portavoce del Comitato Porto Solky- continuano a fare finta che non esistano i 57 milioni del piano Sulcis: sappiamo tutti che ci sono e i primi 7,7 milioni sono già stati dirottati in opere che non riguardano la viabilità». Ieri, intanto, era il giorno del dolore per i due giovani che hanno perso la vita due giorni fa lungo la Sp2 tra Carbonia e Portoscuso.

Portoscuso

Con un lungo applauso e decine di palloncini bianchi liberati in cielo dagli amici, Portoscuso ha dato l’ultimo commosso saluto a Adriano Desogus, lo chef di 29 anni morto nello schianto. Ieri pomeriggio la comunità si è stretta ai familiari e agli amici del giovane. La parrocchia di Santa Maria d’Itria non ha potuto contenere tutte le persone che hanno voluto portare l’ultimo saluto al giovane: chiesa affollata così come il sagrato e la piazza. Un silenzio commosso e partecipe durante la messa, celebrata dal parroco di Portoscuso don Antonio Mura. Erano tanti i giovani presenti, i suoi amici più cari e i colleghi dei diversi posti di lavoro in cui ha prestato servizio come chef nella cucina di alcuni locali ma anche come tonnarotto, facendosi voler bene e lasciando il ricordo indelebile del suo impegno e del suo sorriso generoso. Don Antonio durante l’omelia ha parlato della cappa di tristezza che ha avvolto il paese alla notizia della tragica morte. «Questa mattina aprendo la chiesa il buio era ancora più buio - ha detto - c’era il buio che ha investito la famiglia, il cuore degli amici e tutto il paese. Adesso sembra molto difficile ma tutti insieme dobbiamo trovare uno spiraglio di luce». Del giovane, il sacerdote ha voluto sottolineare la grande laboriosità, «in un territorio in cui c’è fame di lavoro si è sempre dato da fare con impegno e orgoglio del suo lavoro».

Barbusi

All’arrivo del feretro, i due figli di Nicola Trudu, la seconda vittima dello schianto avvenuto sulla Sp2, sono stati subito raggiunti e abbracciati dai loro compagni di scuola. E dentro la chiesa di Santa Maria delle Grazie, mentre erano vicini alla mamma, non li hanno lasciati soli un istante. Con loro tante persone, ieri a Barbusi, frazione di Carbonia, a dare l’ultimo saluto all’artigiano di 43 anni. A ricordare «la fragilità dell’uomo ma anche la fede come ancora di salvezza», è stato don Christian Lilliu, nell’omelia da cui ha attinto al Vangelo di Giovanni e al miracolo della risurrezione di Lazzaro. Parole di conforto per una comunità ancora sotto shock per quella che è stata l’ennesima tragedia di una strada che dall’inizio del 2023 conta già dodici croci.

