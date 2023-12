«Basta croci in questa strada» 

Quando arrivano all’altezza del market La Collina, Marina e Angelica Ceravolo, 52 anni una e 49 l’altra, hanno gli occhi lucidi. È proprio qui che un maledetto giorno di due anni fa il loro fratello Vincenzo, 49 anni, perse la vita, falciato da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Andava a prendere le sigarette e a casa non è più tornato.

Non sono volute mancare ieri mattina, le due sorelle, alla passeggiata di sensibilizzazione organizzata dal Comitato di Margine Rosso, per denunciare le condizioni di via Leonardo da Vinci e sollecitare interventi urgenti. Con loro ci sono anche altri parenti delle vittime di questa strada costellata di croci e tanti cittadini che questa litoranea, divisa tra il Comune e la Città Metropolitana, la percorrono tutti i giorni.

«Ridurre la velocità»

«Siamo qui anche come rappresentanti dell’associazione familiari vittime della strada», dicono le due sorelle. «Queste iniziative sono importanti per sensibilizzare ad apportare migliorie su questa strada dove si corre tanto, troppo. Ci vorrebbero dei dossi perché è un rettilineo che induce a correre». Poco distante c’è anche Michela Corongiu, 49 anni, assieme alla mamma Maria Fadda. «Nove anni fa in questa strada ha perso la vita mio marito Franco Emanuele Marongiu, agente della Polizia locale e ogni giorno che la percorro mi torna tutto in mente», racconta. «Era in sella alla sua moto e a casa non è più tornato. Stavo andando al lavoro e ho trovato la strada bloccata. Poi la chiamata: c’era stato un incidente e la vittima era mio marito. Il giorno dopo hanno rifatto la segnaletica».

La segnaletica che adesso è cancellata in molti tratti, con le strisce pedonali che sono diventate quasi invisibili. E poi ci sono gli incroci a raso pericolosi e la scarsa visibilità. Passa il tempo e nulla cambia. «Le responsabilità sono di tutti», evidenzia il presidente del Comitato Margine Rosso Emanuele Contu, «un 50 per cento della strada insicura ma un 50 per cento di chi corre e non rispetta le regole».

«Servono rotatorie»

Nel corteo c’è anche Roberto Matta, presidente dell’associazione turistica, che nel litorale ha due attività. «Su questa strada risiedono 22mila persone, che d'estate triplicano per la presenza di turisti ospiti delle numerose strutture extralberghiere del litorale. Occorre una messa in sicurezza con rotatorie in corrispondenza dei principali varchi di accesso alle lottizzazioni, passaggi pedonali rialzati e ben segnalati in corrispondenza delle scuole, deve essere realizzata l'illuminazione ed i marciapiedi nel tratto Flumini-Capitana e installate pensiline per gli autobus».

Quando il corteo arriva all’altezza della ringhiera ci sono fiori e un piccolo cippo a ricordare Paolo Giufarelli, carabiniere, anche lui vittima di questa strada maledetta. «Per quanto riguarda il tratto di nostra competenza fino a via Marco Polo si sta preparando il bando per il rifacimento della segnaletica che seguirà i lavori sull’asfalto che nei giorni scorsi sono stati fatti in via Melibodes», assicura l’assessora comunale alle Periferie Tiziana Cogoni. «L’amministrazione sta mettendo in sicurezza tutte le strade».

