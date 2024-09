Basta così poco per capire quanto è assurda la guerra 

C’è sempre tanto che possono insegnare le crudezze di un racconto bellico. La settima arte conta ormai, fra esempi più o meno riusciti, un numero smodato di articolazioni sul tema, volte ad analizzare con differenti chiavi di lettura gli avvenimenti storici e le inevitabili ripercussioni morali che ne son scaturite. Barcamenandosi tra le posizioni dei vinti e quelle dei vincitori, il nostro paese ha saputo esorcizzare le angosce della guerra proprio attraverso il cinema, aprendo la stagione del Neorealismo con l’intramontabile “Roma città aperta” di Roberto Rossellini e definendo un orientamento creativo, oltre che riflessivo, ancora vivo e pulsante tra molti cineasti. Con la stessa apertura alla tradizione e uno sguardo verso la contemporaneità, Gianni Amelio da voce alle sofferenze dei soldati nel suo “Campo di battaglia”, titolo fresco di anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia che offre un punto di vista inedito sulla Prima Guerra Mondiale raccogliendo differenti testimonianze e individuando - con particolare attenzione al contesto medico - gli aspetti più subdoli del potere, ove s’insinua un’azione coercitiva capace di anteporre gli obiettivi primari a qualsivoglia forma di solidarietà e assistenza.

La storia

Nel 1918, in piena lotta armata, i colleghi Stefano e Giulio offrono il proprio servizio come dottori presso un’ospedale militare, accogliendo i vari superstiti scampati alla morte sul campo. Se il primo cura i pazienti adottando le procedure più rapide, così da poterli rispedire subito al fronte, il secondo provvede in modo clandestino alla loro salvaguardia, somministrando delle cure che possano giustificarne il congedo. Passa poco tuttavia prima che nel reparto comincino a girare le voci su “La mano santa”, un guaritore miracoloso in grado di far tornare a casa i feriti. La notizia mette in allarme Giulio, costringendolo a mantenere un profilo basso per coprirsi le spalle. Ma l’arrivo di Anna, un’assistente dalle enormi capacità, porrà i due amici in contrasto non solo sul differente modo di esercitare i propri compiti, ma sullo stesso sentimento d’amore che provano per lei. Prediligendo un impianto registico votato all’immediatezza, senza ammettere fronzoli di alcun tipo, Amelio concentra tutta l’attenzione sulle varie angolazioni dei personaggi, sia nelle occasioni in cui le truppe riportano le proprie esperienze traumatiche sia negli sguardi e nei tempi di risposta che i protagonisti instaurano tra di loro; con piccoli e silenziosi dettagli che ne arricchiscono i tratti psicologici ed emotivi.

Le scelte stilistiche

L’approccio alla narrazione prevalentemente dialogico sostiene, per tutta la proiezione, un clima posato e riflessivo, a cui non interessano particolari colpi di scena o imprevedibili movimenti di camera. Il lavoro degli interpreti, in questo senso, convince soprattutto per la buona aderenza al contesto regionale in cui la storia prende piede e si sviluppa; ottime in questo senso le interpretazioni di Alessandro Borghi e Gabriel Montesi, finalmente alle prese con un ruolo ben distante da quelli ricoperti in in passato. Il differente sguardo di cui si serve Amelio interesserà così varie tipologie di fruitori; ma la sua forma spudoratamente conservativa e - per certi versi - quasi da repertorio, forse attirerà meno chi non può resistere a quel pizzico di presa in più o di azzardo.