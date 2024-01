Basta corse: ecco gli autovelox 

«Due autovelox mobili e sei box arancioni nei quali gli agenti della Polizia Municipale, di volta in volta, potranno montare i dispostivi per i controlli contro la velocità»: il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, ha annunciato l’ultimo tassello di un progetto complessivo di oltre 300 mila euro per la sicurezza. Dopo i 70 occhi elettronici puntati su tutta la città e diverse strisce pedonali rialzate, il nuovo progetto di circa 100 mila euro è solo all’inizio: una volta completato, chi continua a pigiare il piede sull’acceleratore non potrà sfuggire all’occhio degli autovelox che saranno in funzione nei sei box da installare negli ingressi cittadini e nei due mobili che vigileranno nel centro abitato.

Incidenti e pericoli

I continui incidenti dovuti a eccesso di velocità hanno riportato d’attualità la mancanza di sicurezza della viabilità interna e ancora di più degli accessi alla città, dove, nonostante i limiti (in alcune zone 50 chilometri orari, in altre 30), si viaggia a 80 e anche oltre, tanto che gli amministratori si sono convinti a prendere nuovi provvedimenti.

Dove saranno messi

I sei box saranno posizionati negli ingressi da Furtei in via Aldo Moro, da Samassi in via San Martino, da San Gavino in viale Matteotti, da Sardara in via Carlo Felice. «Ne installeremo invece due, uno in entrata e uno in uscita, in via Gramsci», annuncia il comandante della Polizia municipale, Roberto Gallus: «Qui l’alta velocità è di casa e il limite di 50 chilometri orari, imposto da un cartello, viene ignorato. La strada è percorsa dagli alunni che frequentano l’istituto tecnico Vignarelli, e ci sono anche il campo sportivo e la palestra scolastica della Provincia».

Gallus ricorda che «anche nel centro abitato il rispetto del limite di velocità è scarso: manca il buon senso di valutare le situazioni particolari che si vengono a creare e che impongono di rallentare il più possibile».

L’appello

Sono stati i residenti, sottolinea la Giunta, a domandare maggiori controlli per la velocità, in particolare nel centro storico, dove gli incidenti sono frequenti: da poco una macchina ha sfondato il garage di un’abitazione col rischio di investire il proprietario, c’è stata una carambola in via Orsini, un’aiuola è stata distrutta in via Carlo Felice e altro. La richiesta è stata accolta con un investimento iniziale di 25 mila euro per posizionare i nuovi apparecchi. «Si tratta – aggiunge Gallus – di dispositivi di ultima generazione che consentiranno un monitoraggio e un presidio del territorio più avanzato rispetto a quanto accade oggi».

«Sicurezza, non soldi»

«Non vogliamo trasformare le strade in un bancomat», garantisce Urpi: «Lungi da noi l’intenzione di fare cassa con le multe. Abbiamo investito risorse per attrezzarci in modo adeguato. L’imperativo è eliminare i comportamenti impropri degli automobilisti: con la circolazione stradale non si scherza. Vogliamo garantire la sicurezza. Ci sarà un periodo di sperimentazione. E durante la fase dei test, probabilmente, il Comune invierà una lettera di avvertimento (senza la sanzione) a tutti coloro che verranno beccati mentre pigiano sull’acceleratore».

