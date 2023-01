«Basta conflitti di interesse»  

«Questa amministrazione ha consapevolmente ridotto al minimo le risorse umane del cantiere tanto che appare del tutto discrasica la scelta di istituire un settore ad hoc visto che i lavori continueranno a essere appaltati esternamente. Garantire la separazione tra attività politica e di indirizzo e attività di gestione imposto dalla norma, soprattutto in materia di anticorruzione, d'ora in poi sarà difficile», affermano, assicurando che saranno vigili e che trasmetteranno gli atti agli Enti di controllo.

«La norma non consente di affidare incarichi all'esterno, il sindaco lo sa bene: è ora che inizi a trovare una nuova giustificazione», incalza l’opposizione. «Appare poco credibile anche la manifestazione a evidenza pubblica: l'organico dell'Ente dispone di professionalità di grande competenza assunti di recente a cui si sarebbe potuto conferire quel ruolo». Per il gruppo “Quartucciu nel cuore” questa scelta influenzerà la macchina amministrativa per i «conflitti di interesse» che porteranno alla paralisi o a una gestione che, definiscono, «viziata».

«Se si vuole vendere fumo per cercare di distogliere l'attenzione sull'inopportunità di affidare il nuovo settore al marito della vicesindaca si faccia pure». Il riferimento è ad Angelo Spettu, marito di Elisabetta Contini, ingegnere in forza al comune di Quartucciu dai primi anni novanta e oggi caposettore del “Patrimonio e cantieri comunali”.

«Non c'è alcuno svecchiamento nella riorganizzazione dell'Ente, anzi i nuovi nomi evocano vecchi ricordi». Così il gruppo di minoranza, “Quartucciu nel cuore”, sul riassestamento degli uffici voluto dal sindaco Pietro Pisu.

«Conflitti di interesse»

Le critiche

«Mortifica e dispiace, invece, la soppressione del settore Politiche sociali, a servizio delle fasce deboli che necessitava di essere rifondato, dopo le gravi azioni di smantellamento iniziate nella scorsa consiliatura. Molti concittadini si sentono abbandonati: mancano i servizi e i fondi a supporto delle famiglie in difficoltà sono solo quelli regionali o nazionali». Risorse, però, insufficienti per la minoranza. «Il Comune è orientato a spenderle in altro. Per esempio, pensa di destinare fondi di bilancio per un addetto alla comunicazione solo per attività di propaganda che fa il paio con le voci sempre più insistenti di una candidatura alle prossime elezioni regionali del sindaco. Vediamo, invece, molta spartizione delle poltrone».

