«Basta con questi Ambulatori straordinari» 

L’anziana che si trascina con il deambulatore in mezzo a centinaia di terralbesi che da domenica sera aspettavano l’apertura del poliambulatorio, lunedì mattina, per accaparrarsi uno dei 500 posti “liberi” per avere una dottoressa di fiducia è il simbolo di una gestione della sanità provinciale che negli ultimi anni ha registrato più di una falla. E il Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica non fa tanti giri di parole: «Lo spettacolo di anziani in fila, malati cronici in attesa sotto il sole, persone con incontinenza impossibilitate a muoversi, rappresenta la bancarotta morale di un sistema che parla di telemedicina mentre nega i servizi essenziali».

L’accusa

«Quando 7.000 cittadini restano senza medico di base, non siamo di fronte a un'emergenza ma al protrarsi di un modello sbagliato o male applicato», afferma il coordinatore, Alessandro Rosas che tra le altre cose sottolinea come «la nota della Asl 5 sugli eventi del 5 maggio a Terralba rappresenti una manifestazione visibile di un'invisibile strategia di smantellamento. Non contestiamo gli impiegati, ma l'architettura stessa del disservizio. La comunicazione istituzionale, divulgando avvisi senza specificare che la procedura online era riservata solo a chi già possedeva un medico, ha costruito labirinti senza mappe in violazione della trasparenza amministrativa».«Quale documentazione dovrebbe fornire il cittadino che l'Azienda non possieda già? - incalza Rosas – La burocrazia è diventata forma di violenza che colpisce principalmente i vulnerabili».

La bocciatura

«Le responsabilità hanno nome e ruolo istituzionale. Non permetteremo l'archiviazione di questa pagina - precisano dal Comitato – Gli Ascot necessitano un ripensamento radicale. La richiesta al dottor Serusi, ora a capo dell’Areus, rimane lettera morta, confermando la sordità istituzionale divenuta cifra della governance sanitaria».

Ma che la soluzione di questo enorme problema non possa essere rappresentato dagli Ambulatori straordinari di comunità territoriale lo dice lo stesso nome scelto. Solo che nel corso degli anni questi Ascot anziché diminuire sono praticamente triplicati: il 27 marzo di tre anni fa erano dieci, oggi sono 33. E gli oristanesi che non hanno medici di famiglia sono costretti a file interminabili nelle sedi Ascot (o addirittura turni saltati all’improvviso) anche solo per una ricetta o un piano terapeutico. «Le soluzioni invece esistono in altre Asl sarde: canali dedicati, e-mail per cittadini senza medico, sportelli specifici, sistemi di gestione che rispettano la dignità. L'Accordo collettivo nazionale offre strumenti interpretativi che attendono solo volontà politica – sottolineano dal Comitato – Nel 2025, mentre il Pnrr promette digitalizzazione della sanità, combattiamo ancora per una semplice e-mail. Questo iato tra promesse iperboliche e miseria dei servizi reali alimenta la nostra determinazione».

La protesta

Il sindaco Pietro Pili ha definito più volte «una situazione assurda», quella dei 7mila terralbesi senza cure. E nel suo paese già a fine 2022 si tenne una fiaccolata per protestare ancora una volta contro le carenze della medicina ospedaliera e dei medici di base e pediatri. Purtroppo però da allora a oggi la situazione non è modificata. O meglio, non è cambiata per i terralbesi ma nel vertice dell’Asl 5 sì, visto che è stato nominato il nuovo commissario, Federico Argiolas. A lui ora il compito di dare risposte, adeguate e diverse, a chi chiede “solo” di avere un medico. ( m. m. )

