Basta con lo stile di vita tossico che ci anestetizza:  «Dobbiamo riscoprire la capacità di meravigliarci» 

E se ricominciassimo a meravigliarci? Come bambini, col cuore a mille davanti alle novità? Non ne siamo più capaci: oltre la metà degli italiani non riesce a entusiasmarsi davanti a niente. «Siamo anestetizzati, incapaci di godere di quello che ci circonda».

Daniel Lumera ha la sorprendente capacità di trasmettere a chi ascolta la propria esperienza, lunghissima, visto che festeggia il trentennale di pratica meditativa. Eppure si sente come quando ha iniziato: «Un diciannovenne». Nel suo nuovo libro appena uscito per Mondadori, “Come se tutto fosse un miracolo - Un cammino per riconquistare leggerezza, felicità, meraviglia” per la prima volta racconta anche di sé: «C’è in po’ di narrativa autobiografica, ricordi personali, tanta Sardegna, spiego anche l’origine del nome».

Sì, perché pochi lo sanno ma all’anagrafe l’autore da centomila copie vendute si chiama Andrea Pinna, ed è sassarese. «Quando mi sono trasferito in Spagna e ho scritto il mio primo libro ho voluto rendere omaggio alle donne, ottuagenarie, che mi avevano raccontato le storie della tradizione sarda. Di nascosto avevo registrato i loro bellissimi racconti e loro scherzando, mi dicevano “guarda che luce”, in sardo, cioè: lumera. Il riferimento era alla mia curiosità che mi portava a una serie di domande, anche inopportune. Il libro è andato bene e da lì la situazione mi è sfuggita di mano».

Il nome

Sorride al pensiero che perfino in casa lo chiamano con lo pseudonimo dello scrittore di successo che ha cominciato ad appassionarsi alla meditazione nel 1993. «Un mio collega universitario nel 1993 mi parlò di un maestro indiano che passava dalle mie parti. E così nei successivi undici anni ho vissuto esperienze profonde che mi hanno rapito e non sono più tornato indietro».

Anche la frase che dà titolo al libro risale a quegli anni. «Era in un appunto che ho ritrovato di recente, l’aveva pronunciata un monaco che mi ha ispirato: lì per lì non l’avevo capita granchè però mi era entrata in testa. Poi ho ripreso in mano i quaderni e ho iniziato a entrare negli aspetti della meraviglia, elisir di giovinezza per fisico e mente, molto potente».

Leggendo, studiando e viaggiando ha scoperto, tra l’altro, che in un ospedale degli Stati Uniti hanno verificato come un semplice momento di meraviglia riesca a incidere positivamente su stress e depressione. «Abbiamo uno stile di vita tossico, problemi di tutti i tipi, miriamo al successo, l’obiettivo è mostrare ciò che non siamo. Invece tutto può essere meraviglia: camminare, respirare, mangiare, le cose più semplici diventano straordinarie». I vantaggi sono immediati: «Il cervello produce neurotrasmettitori che ci danno un nuovo umore». Ed ecco che il punto di partenza del libro è proprio una critica - dura – allo stile di vita. «Dobbiamo fermarci, il vero viaggio inizia quando ci si ferma».

Dopo una crisi, magari. «In una una società che pretende di controllare tutto l’incertezza è un elemento di crisi fortissima ma se la affrontiamo senza pregiudizi scopriamo nuove possibilità e maturiamo nuova fiducia. La crisi è un motore di cambiamento. Viviamo una crisi globale pazzesca: basti pensare che cerchiamo di umanizzare le tecnologie con l’intelligenza artificiale quando non abbiamo trovato l’umano nell’uomo». Non è un attacco frontale alla tecnologia: «Qualsiasi computer può essere intelligente, la cultura invece no, per me è empatia, sentire insieme, la natura, il dolore degli altri, e questo l’ho trovato nella Sardegna antica, dobbiamo restare diversi».

Le tappe

Il libro indica un percorso con sei tappe. Si parte dalla parola. «Ha effetti incredibili sul corpo: basti pensare alle frasi dolci della madre ai neonati. Il tutto si riassume in una regola, difficilissima: non dire degli altri quel che non diresti in loro presenza». Il secondo step sono i conti in sospeso: «Bisogna risolvere le cose pendenti che ci appesantiscono, perfino una multa di cui rimandiamo il pagamento». E poi c’è il dono: «Siamo gli unici esseri del pianeta che pagano per vivere perché ragioniamo secondo logiche di convenzione, abbiamo ridotto tutto a questioni di mero scambio». Dopo la meraviglia c’è il vuoto. «Noi siamo composti di vuoto che cerchiamo di riempire perché ne abbiamo paura». Infine: la pace. «Ho esplorato tutte le dimensioni possibili: corpo, cuore, mente, coscienza. Pace non è assenza di guerra e non è la quiete della mente ma saper accogliere l’irrequietezza». Daniel Lumera ha comunque una visione di speranza: «L’essere umano si comporta come un virus nel nostro pianeta, è ego sapiens, eppure io vedo un profondo dolore che fa rinascere, che dà speranza, c’è una luce meravigliosa. Questa crisi forse ci serve. Ho incontrato tante persone belle, non ne siamo consapevoli, sarebbe possibile fare una rete”.

