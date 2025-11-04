«Basta con le voci su di noi» 

«Momento difficile? Parliamone». Leonardo Pavoletti non vede un periodo negativo, né tantomeno accetta di pensare a un Cagliari in crisi. È il messaggio, chiarissimo, che il capitano manda a tutto l'ambiente dall'Olimpico: «Sento tante cose cattive sul Cagliari, invece stiamo lavorando bene per il futuro. Bisogna stare vicini alla squadra del cuore, non mettere i bastoni tra le ruote e andare tutti uniti verso l'obiettivo. Certe voci dette in città riguardano persone che non vogliono il bene del Cagliari, lo spogliatoio è unito e tra poco ci toglieremo delle grandi soddisfazioni».

Parole forti, di chi con decisione vuole opporsi alle critiche da social e a chi pensa che i rossoblù si siano fermati dopo il buon inizio di stagione.

Pavoletti ha risposto all'appello di Lazio-Cagliari al 79', quando Pisacane l'ha mandato in campo per cercare il tutto per tutto. Un ruolo, quello part-time, che accetta: «Posso incidere lo stesso ma con meno tempo», chiarisce. Non solo, ma fa di più, perché l'idea di smettere a fine stagione non è scontata: «Tutti dicono che è il mio ultimo anno, ma non lo so. Fino a un mese fa forse sì, ora il ginocchio mi ha dato tregua e inizio a entrare in condizione: non mi precludo niente, sono motivato e carico per dare il mio contributo». La palla passa quindi a Pisacane, uno che non ha certo bisogno di conoscerlo meglio. «Abbiamo giocato tante battaglie insieme, sono a disposizione e lo sa. Mi sta gestendo bene e col Sassuolo c'era quasi l'occasione di partire dal 1'. Io ci sono».

L'attacco

I 9 gol realizzati in 10 giornate non sono un cattivo bottino, soprattutto confrontato con le avversarie del Cagliari. Tuttavia, a livello di singoli, i capocannonieri sono Belotti (fuori dal 27 settembre) e Felici a quota 2, con le punte di ieri Borrelli ed Esposito con un gol a testa. «Gennaro sta facendo un ottimo lavoro», la valutazione di Pavoletti sul compagno, «è il suo primo anno, lui come tutta la squadra uscirà alla lunga. Arriveranno i gol suoi, i miei, degli altri attaccanti e dei centrocampisti: dobbiamo segnare ed essere squadra tutti». Magari già a Como, anche se il pensiero del capitano ha un orizzonte ben più lontano: «L'importante è essere convinti del progetto, non come altre volte partire e tornare indietro alle prime difficoltà. Siamo partiti bene, ora abbiamo avuto un piccolo calo ma torneremo». (r. sp.)

