VaiOnline
Dopo gara.
04 novembre 2025 alle 01:19

«Basta con le voci su di noi» 

Pavoletti: sento cose cattive, dovete stare vicino alla squadra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Momento difficile? Parliamone». Leonardo Pavoletti non vede un periodo negativo, né tantomeno accetta di pensare a un Cagliari in crisi. È il messaggio, chiarissimo, che il capitano manda a tutto l'ambiente dall'Olimpico: «Sento tante cose cattive sul Cagliari, invece stiamo lavorando bene per il futuro. Bisogna stare vicini alla squadra del cuore, non mettere i bastoni tra le ruote e andare tutti uniti verso l'obiettivo. Certe voci dette in città riguardano persone che non vogliono il bene del Cagliari, lo spogliatoio è unito e tra poco ci toglieremo delle grandi soddisfazioni».

Parole forti, di chi con decisione vuole opporsi alle critiche da social e a chi pensa che i rossoblù si siano fermati dopo il buon inizio di stagione.

Pavoletti ha risposto all'appello di Lazio-Cagliari al 79', quando Pisacane l'ha mandato in campo per cercare il tutto per tutto. Un ruolo, quello part-time, che accetta: «Posso incidere lo stesso ma con meno tempo», chiarisce. Non solo, ma fa di più, perché l'idea di smettere a fine stagione non è scontata: «Tutti dicono che è il mio ultimo anno, ma non lo so. Fino a un mese fa forse sì, ora il ginocchio mi ha dato tregua e inizio a entrare in condizione: non mi precludo niente, sono motivato e carico per dare il mio contributo». La palla passa quindi a Pisacane, uno che non ha certo bisogno di conoscerlo meglio. «Abbiamo giocato tante battaglie insieme, sono a disposizione e lo sa. Mi sta gestendo bene e col Sassuolo c'era quasi l'occasione di partire dal 1'. Io ci sono».

L'attacco

I 9 gol realizzati in 10 giornate non sono un cattivo bottino, soprattutto confrontato con le avversarie del Cagliari. Tuttavia, a livello di singoli, i capocannonieri sono Belotti (fuori dal 27 settembre) e Felici a quota 2, con le punte di ieri Borrelli ed Esposito con un gol a testa. «Gennaro sta facendo un ottimo lavoro», la valutazione di Pavoletti sul compagno, «è il suo primo anno, lui come tutta la squadra uscirà alla lunga. Arriveranno i gol suoi, i miei, degli altri attaccanti e dei centrocampisti: dobbiamo segnare ed essere squadra tutti». Magari già a Como, anche se il pensiero del capitano ha un orizzonte ben più lontano: «L'importante è essere convinti del progetto, non come altre volte partire e tornare indietro alle prime difficoltà. Siamo partiti bene, ora abbiamo avuto un piccolo calo ma torneremo». (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 