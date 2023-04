«Basta con le truffe, ma non ho mai  rovinato nessuno» 

«Basta con le truffe, voglio cambiare vita, guadagnarmi da vivere con il lavoro onesto come mi hanno insegnato i miei genitori». Damiano Contini, di Sinnai, ha 37 anni, un centinaio di procedimenti giudiziari pendenti per truffe, tutte da quattro soldi, ma non accetta l’etichetta di pentito . «Non è la parola giusta. Piuttosto ho capito di aver sbagliato e voglio mettere la testa a posto. Ho sbagliato, ma sia chiaro: non ho mai usato violenza contro nessuno, non ho mai rubato, mai rapinato, ho soltanto approfittato dell’ingenuità o della presunta astuzia delle persone perché sono risultato più furbo di loro ma non voglio farmene un vanto: sono un giardiniere, di recente ho lavorato per il Comune di Sinnai, sto sostenendo una serie di colloqui di lavoro e so di potercela fare perché ho sempre dimostrato nella vita di sapermela cavare e adesso voglio mettere a frutto le mie doti, aprendo una pizzeria per famiglie, soprattutto per i bambini, nel mio paese».

Damiano Contini è stato tante cose nella sua vita: prima promessa del calcio sardo («mi sono allenato un mese anche nelle giovanili del Cagliari, con ragazzi che poi sono arrivati in Serie A, ho esordito a 15 anni in Eccellenza nel Sinnai, ruolo portiere); poi militare: «Ero soldato volontario nell’Esercito, in servizio a Teulada, avevo preso un voto altissimo, 94 su 100, nel concorso per la rafferma. Ma in quei giorni, avevo vent’anni, c’è stato il primo scossone della mia vita: la morte per suicidio del mio migliore amico: non mi accordarono il permesso per andare al funerale, mi sono ribellato e ho lasciato la divisa».

Via il grigioverde, non le armi.

«La caccia è stata la mia grande passione. Per allenarmi ho cominciato a gareggiare nel tiro al piattello. Ho partecipato a tornei in tutta Italia, ho vinto diversi campionati regionali e nazionali, gli istruttori dicevano che ero bravo. Ma per me la cosa importante era uscire per le battute al cinghiale, ero diventato capocaccia. A questo punto la vera svolta negativa della mia vita».

Cosa è successo?