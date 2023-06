«Basta con le guerre tra pescatori» 

«Basta con le guerre, vogliamo con noi anche gli abusivi». Parole di tregua che Giuliano Cossu pronuncia dopo pochi minuti dalla sua elezione come nuovo presidente del Consorzio Mar’e Pontis che, per conto della Regione, gestisce lo stagno di Cabras. Cossu, 47 anni, succede a Carlo Sanna e ritorna ai vertici per la terza volta. Al voto negli uffici del Consorzio hanno partecipato 11 consiglieri, ognuno dei quali rappresenta una cooperativa.

«Basta guerre»

Ieri all’alba, a poche ore dalla sua elezione, era in riva dello stagno per accogliere tutti i pescatori dopo una notte trascorsa in mare per riempire le barche di muggini.

«Dobbiamo crescere, dobbiamo valorizzare i nostri prodotti, abbiamo in mano un tesoro che ancora pochi conoscono - commenta Cossu - A Cabras i pescatori devono essere tutti uniti: è arrivato il momento di accogliere anche gli abusivi. Noi siamo pronti a farli entrare nel Consorzio, sarebbe un bene per loro ma anche per noi che gestiamo laguna». Cossu ha le idee chiare: «Inutile fare giri di parole: sappiamo chi sono i pescatori che la notte invadono le acque rischiando sanzioni salate e creando un danno alle nostre casse. Ora farò di tutto per invitarli a entrare in Consorzio. Non vogliamo mandare via nessuno, più siamo meglio è. Non vogliamo che qualcuno possa dire che solo noi possiamo lavorare nello stagno».

Le istituzioni

Cossu racconta che tra pochi giorni è sua intenzione incontrare le istituzioni, dal sindaco di Cabras, Andrea Abis, ai vertici regionali: «Per ottenere risultati bisogna collaborare e lavorare assieme. Ci sono tante problematiche che vanno risolte: il primo è la presenza dei cormorani. Per sei mesi all'anno questi volatili invadono la laguna e noi perdiamo quintali di muggini enon solo. Sin da subito chiederò aiuto ai politici sardi, come del resto ho sempre fatto».

La laguna ha bisogno poi di un intervento di pulizia importante: «Ci sono zone dove non si interviene da anni - va avanti Cossu - E non va bene». Poi c’è l’obiettivo di catturare i turisti: «Chi viene nell'Oristanese non può non venire ad ammirare lo stagno di Cabras e assaggiare i nostri prodotti. Ora studieremo qualcosa di nuovo». Per il neo presidente non basta l'ittiturismo o la peschiera a ridosso dello stagno: «Dobbiamo crescere, farci conoscere».

