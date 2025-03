«Basta con le disparità di trattamento» 

Forza Italia dice basta alle disparità di trattamento che stanno caratterizzando le assunzioni di operatori socio sanitari in Sardegna. In particolare, scrivono in una nota in consiglieri regionali del gruppo azzurro, vista la «frustrazione di tanti Oss qualificati ed idonei, che hanno investito tempo e risorse per ottenere un posto di lavoro stabile nel sistema sanitario regionale, chiediamo con forza alle istituzioni competenti di intervenire per garantire un’equa distribuzione delle opportunità lavorative, dando priorità all’assunzione degli idonei in graduatoria, senza cercare escamotage per il loro aggiramento, considerando che molti di loro hanno già raggiunto il periodo di occupazione, acquisito specialmente durante il famigerato periodo Covid, per essere giustamente e definitivamente stabilizzati». Per questo, sostiene il capogruppo Angelo Cocciu, «non è corretto attuare, o cercare di attuare, misure che penalizzano il diritto al lavoro di chi ha dimostrato competenze e professionalità». Il riferimento è ai cantieri occupazionali sperimentali che stavano di fatto «creando una disparità di trattamento nei confronti di quanti hanno superato regolari selezioni pubbliche e risultano idonei in una ufficiale graduatoria, in attesa di chiamata».

