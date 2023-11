«Basta con le decisioni prese a Roma»  

Bene il tavolo regionale, purché adesso tutte le decisioni vengano prese in Sardegna. Il grande centro accoglie positivamente la decisione di Fratelli d’Italia di convocare un vertice del centrodestra nell’Isola. «Per noi della confederazione che da settimane diciamo che bisogna accelerare, e di molto, i tempi per la scelta del candidato presidente è sicuramente un fatto molto positivo che qualcuno abbia sposato la nostra proposta», spiega in una nota Antonello Peru (Sardegna al centro 20Venti). Tuttavia, «deve essere chiaro che a questo punto tutte le decisioni si prendono qua. Da ora in poi non ci deve più essere alcun passaggio a livello nazionale. Non vorremmo che a qualcuno venga in mente di ragionare nuovamente secondo logiche spartitorie legate ai destini di altre regioni». Ovviamente, aggiunge il consigliere regionale, «auspichiamo che questo tavolo sia un’occasione per trovare unità, prima di tutto programmatica e poi anche sulla guida di tutta la coalizione. Pertanto anche su questa volontà ci troviamo perfettamente allineati». Coalizione che «deve discutere guardandosi negli occhi e prendendo in considerazione ogni candidatura. Per noi il metodo era e rimane questo ed è la dimostrazione di ciò che diciamo da sempre e della coerenza del nostro percorso: non siamo contro nessuno ma siamo solo a favore di una scelta assunta e condivisa in Sardegna e che sia la migliore per la nostra terra».

