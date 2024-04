«Basta con le corse folli in via Cacciarru» 

«Prima che capiti qualcosa di molto grave s’intervenga immediatamente per limitare la velocità delle automobili nel nostro rione». L’appello è dei cittadini che a Iglesias risiedono nell’area limitrofa a via Tenente Cacciarru, dove puntualmente la pericolosità di una strada larga e lunga e che si presta a delle folli corse in particolare durante le ore notturne, non lascia dormire sonni tranquilli.

I pericoli

Alcune zone rimangono prive dell’illuminazione pubblica, incroci a raso troppo spesso ignorati, gatti della colonia felina presente nelle vicinanze, innocenti vittime dell’incauta corsa delle vetture: chi abita nelle vie Tentente Cacciarru, Olbia, Fadda, Laconi e in quelle di tutta l’area circostante il parco che ospita anche la piazza Rita Levi Montalcini, lancia un appello, chiedendo all’amministrazione comunale un intervento. «Perché non c’è più pace. - dice Eleonora Vanni, abitante della zona - Le criticità sono molteplici, a partire dalla scarsa funzionalità dell’illuminazione pubblica di via Laconi, alla mancanza di controlli che permettono ai maleducati di sbarazzarsi di tutti i generi di rifiuti. Quello che ci preoccupa maggiormente è però la situazione legata all’alta velocità delle auto in via Tenente Cacciarru. Nelle vicinanze esiste una colonia felina autorizzata e i gatti che rimangono vittime dell’incoscienza di schiaccia sull’acceleratore cominciano ad essere troppi. Io stessa qualche settimana fa ho rischiato d’essere investita in pieno. Non è più possibile vivere in questo modo».

Gli incidenti

L’area è stata scenario di innumerevoli incidenti: «Causati nella maggior parte dei casi dagli automobilisti che vivono in zona. - rivela Laura Bucchi - Alla base di questi sinistri ci sono l’alta velocità e gli stop non rispettati. Esiste poi un fenomeno ancora più preoccupante; in alcune notti si praticano vere e proprie gare, che si protraggono per ore con sgommate e sterzate a tutta velocità». Cecilia Murgia racconta come partendo dal parco che ospita la colonia felina e l’area attrezzata per cani, i veicoli spingono a forte velocità per tutto il rettilineo di via Cacciarru fino all’incrocio con via Indipendenza: «Non è comprensibile che in una strada che ospita anche dei paesaggi pedonali per le scolaresche, non siano contemplati dissuasori per limitare la velocità. Almeno una volta al mese l’incrocio con via Chiesa è teatro di un incidente. In uno di questi, un’auto ha persino distrutto la cabina elettrica del battaglione dei Carabinieri». L’assessore alla Viabilità Francesco Melis promette: «Sono pronti i dissuasori. Contiamo di installarli entro giugno».

