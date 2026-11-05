«Basta con le auto sopra le dune» 

Le auto parcheggiate tutta l’estate tra le dune (anche sopra) e la vegetazione a Cristoluaxedu e Colostrai non sono solo uno spettacolo indecente: rischiano anche di compromettere del tutto un già fragile equilibrio ambientale.

Un assalto selvaggio che si ripete da anni in una delle spiagge più amate dai muraveresi assieme a quelle di San Giovanni e Torre Salinas. Ora l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con un progetto da 400mila euro (denaro che potrebbe arrivare grazie al bando regionale rete-natura 2000) «per la conservazione e valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico» qual è, appunto, Colostrai.

Gli interventi

Numerose le opere previste indicate nella relazione tecnica: una barriera di pali di castagno uniti da una cordicella nelle aree retrodunali e una barriera costituita da «cordame di canapa stesa» nell’area dunale. Sei passerelle sopraelevate, «per limitare l’impatto dovuto al calpestamento da parte dei veicoli in sosta e in movimento, e il passaggio dei fruitori della spiaggia in punti precisi, evitando così il calpestamento delle dune fisse e mobili». Delle sei passerelle, «tre saranno dimensionate e allestite per favorire il passaggio di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale». Infine, l’eradicazione delle specie aliene come il Fico degli Ottentotti e l’Acacia Saligna.

Il Comune

Il progetto, portato avanti dall’ufficio tecnico comunale, è coordinato dall’assessore all’Ambiente Valerio Boi. «Stiamo puntando molto sulla tutela e sulla valorizzazione del nostro immenso patrimonio naturalistico», ha sottolineato, «Colostrai e Cristoluaxedu sono solo l’inizio, contiamo di proseguire sino a Feraxi».

In quest’ottica «abbiamo rivisitato anche il bel progetto della precedente amministrazione per la valorizzazione del litorale di San Giovanni in modo tale che tutti abbiano delle linee guida simili. Per quello di San Giovanni i soldi ci sono già, per Colostrai ci auguriamo di ottenerli partecipando al bando della Regione».

Informare

L’obiettivo è anche educare e informare cittadini e turisti. «Oltre ai cartelli che posizioneremo», ha aggiunto Boi, «stiamo predisponendo un progetto di educazione ambientale. Il visitatore potrà così comprendere la fragilità degli ecosistemi costieri e lagunari e il ruolo delle misure che stiamo adottando per garantirne la conservazione».

Per la sindaca Francesca Mattana «l’obiettivo principale è la tutela degli arenili e dei sistemi dunali attraverso l’installazione di passerelle sopraelevate concepite per abbattere le barriere architettoniche e mitigare la pressione antropica». Quello di Colostrai «è solo il primo tassello di una programmazione a lungo termine che intendiamo replicare in altri tratti costieri».

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