«Basta con la vita da emigrato, meglio un bar in paese» 

C’è chi parte per cercare fortuna fuori dall’Isola e chi, invece, decide di tornare. Questa è la storia di chi ha scelto di rientrare in Ogliastra e aprire un’attività, di abbandonare il lavoro da dipendente e mettersi in gioco investendo nella propria terra, quella che aveva lasciato tanti anni fa. Gianfranco Pacifico, 40 anni, ha recentemente rilevato lo storico bar Marigosu a Ilbono, oggi ribattezzato “Dolce bar”. Dopo anni da emigrato, prima in Germania, dove si è specializzato nella caffetteria, e poi per otto anni all’Isola d’Elba, dove ha svolto diversi lavori tra cui cuoco e manutentore. Saputo che quel bar nel suo paese aveva chiuso, ha iniziato a pensarci seriamente, fino a quando non ha deciso di fare il coraggioso passo. «Volevo dare una svolta alla mia vita, passare da dipendente ad avere un’attività tutta mia. Mi dispiaceva fosse chiuso». Un’iniziativa audace in un paese che non arriva alle duemila anime, in una provincia che combatte con un forte spopolamento e un altissimo tasso di emigrazione. «Sono una persona a cui piace fare tante cose: questo era, diciamo, un piccolo sogno. E poi volevo investire nel mio paese. Devo dire che sto ricevendo un bel supporto della mia comunità, dagli amministratori, da tutti».

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