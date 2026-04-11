«Basta con insulti e minacce di morte» 

Insulti e minacce di morte. Centinaia di messaggi sui social e sui giornali online. Una tempesta. Angelo Milia, sindaco di Teulada, è provato. Incassa la solidarietà di migliaia di persone, ma ancora ieri, dopo una settimana particolarmente complicata, ha fatto i conti con gli odiatori seriali. «Spero finisca presto – dice – non avrei mai immaginato che quell’ordinanza potesse scatenare tutto questo caos». Già, la delibera. Un provvedimento firmato nei giorni scorsi per agevolare i soccorsi a un cane sulla 195. L’ordinanza suggeriva di non offrire del cibo sulla carreggiata per questioni di sicurezza. «Mi sono confrontato con i tecnici – racconta il primo cittadino – che stavano gestendo l’operazione di recupero, con un unico obiettivo: consentire la cattura in sicurezza ed evitare incidenti. Le guardie ecozoofile hanno lavorato con grande impegno e alla fine tutto è finito nel migliore dei modi per il cane. Purtroppo la notizia è stata strumentalizzata ed è accaduto quel che nessuno avrebbe immaginato. L’ordinanza alla fine si è rivelata indispensabile per il recupero del cane».

Minacce e insulti

In Rete qualcuno ha commentato: «Il sindaco non vuole dare da mangiare al cane». Da quel momento Angelo Milia non ha avuto pace. «Ho ricevuto insulti e minacce – commenta il primo cittadino – mi hanno augurato anche la morte. Ma nei commenti c’era davvero di tutto. Nel mirino non c’ero soltanto io, ma anche la mia famiglia, il Comune e tutto il paese di Teulada. Alcune testate hanno pubblicato la notizia in modo completamente distorto. Altre invece sono state corrette. Ma è risaputo che in queste circostanze il titolo spesso trae in inganno. Non leggono l’articolo, ma commentano. Tutto il materiale ora sarà al vaglio di un avvocato. Le critiche ci possono anche stare: gli insulti e le minacce proprio no. Purtroppo la notizia, come spesso accade, è diventata virale».

La solidarietà

Dopo gli insulti e le minacce è arrivata anche la solidarietà nei confronti del sindaco. «Il cane è salvo grazie ai teuladini – sottolinea Angelo Milia – alla Polizia locale, alla Compagnia barracellare e alla guardie ecozoofile». Il cane, una volta recuperato è stata portato in una struttura specializzata nell’hinterland di Cagliari. «Questa vicenda – conclude Milia – ci lascia una lezione importante: la libertà di opinione è sacrosanta. Le opinioni vanno sempre rispettate, ma devono essere espresse nell’ambito del confronto civile e del rispetto per le persone e per le istituzioni, assumendosi tutte le responsabilità».

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