«Basta con i turni massacranti» 

Un sit-in di protesta e un appello al prefetto per chiedere che venga applicato il contratto di lavoro al personale che opera nella residenza sanitaria Sant’Elia di Nuxis. Ieri i dipendenti, insieme ai rappresentanti sindacali e tanti cittadini hanno rilanciato i temi della vertenza che dura ormai da tanto tempo. Dopo il sit-in si è appreso che della vicenda si occuperà anche il prefetto di Cagliari che il 14 ottobre incontrerà in videoconferenza i sindacati e la dirigenza della cooperativa sociale Codess, che gestisce la struttura dal 2011.

La protesta

Ieri davanti all'ingresso della residenza sanitaria c’erano circa 40 dipendenti e tanti altre persone. «È da almeno dieci anni che cerchiamo di avere un dialogo con i vertici dell’azienda che gestisce la struttura – dice Francesco Murroni, rappresentante dei lavoratori – chiediamo che ci vengano riconosciuti i diritti previsto nel contratto collettivo di riferimento. Nessuno ha mai ascoltato le nostre richieste, come per esempio quella di svolgere le nostre mansioni, utilizzando il personale previsto dalla legge. Ci troviamo in più occasioni a dover gestire più situazioni complesse. Per non parlare dei turni massacranti, magari da svolgere anche dopo il turno notturno, a cui teoricamente dovrebbe seguire una giornata di riposo. Siamo veramente stanchi».

Gli infermieri

Anche gli infermieri protestano per i turni massacranti e per la mancanza di personale. «Non possiamo lavorare serenamente – commentano Tiziana Pisu e Andrea Merella - siamo costretti, anche a causa della carenza di personale, a svolgere i turni notturni in solitaria, con circa 160 pazienti, perché è ovvio che anche laddove l'infermiere notturno non è previsto, come la struttura integrata, noi per scrupolo e senso del dovere, ci facciamo carico anche di quei pazienti». Sulla vicenda interviene anche Romeo Ghilleri, il sindaco di Nuxis: «Spero che la situazione si risolva in tempi brevi». I sindacati nel frattempo aspettano l’incontro con il prefetto. «La mobilitazione però non si ferma – fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori. Chiediamo il rispetto delle regole e migliori condizioni per tutti lavoratori della residenza sanitaria».

