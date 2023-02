«Basta con i treni lumaca» 

Il servizio non funziona. «Ci chiediamo dunque come mai Arst non voglia cedere la linea a Ferrovie dello Stato - afferma Solinas -. Non è ammissibile che si perdano fondi, compresi quelli del Pnrr finalizzati a portare particolare attenzione ai territori meno collegati, che prevedevano 25 miliardi di euro totali di cui 24,77 in investimenti sulla rete ferroviaria e 0,63 sull'intermodalità e logistica integrata. Se la linea non viene ceduta a Fs non si potrà mai intervenire».

«Il treno impiega il doppio del tempo rispetto a un'auto per la tratta Cagliari-Nuoro - dice il presidente del Comitato Trenitalia nuorese Claudio Solinas che ha analizzato le tabelle orarie - Da Cagliari un viaggio di quasi quattro ore, passando per Macomer dove l'unico orario possibile è alle 14.30 con arrivo a Nuoro alle 18.28». Sulla rotta inversa, Nuoro-Cagliari, si impiega un'ora e dieci in più: «Se si parte da Nuoro alle 12.34 - spiega Solinas - si arriva a Cagliari alle 17.44 minuti. È necessario passare per Macomer. Anche se si volesse prendere il primo treno Nuoro-Macomer, la partenza è alle 8.11 del mattino, arrivando a Macomer alle 9.27, dove, 18 minuti dopo, si prenderà il Trenitalia giungendo a destinazione alle 11.25. Il totale? Tre ore e 14 minuti salvo complicazioni».

Prosegue la mobilitazione per sollecitare la cessione della linea Nuoro-Macomer a Rete ferroviaria italiana. E per capire quanto serva una ferrovia moderna per raggiungere agevolmente Cagliari e Sassari basta dare uno sguardo alle tabelle di marcia delle attuali littorine. I collegamenti garantiti attualmente, a partire dalla poca elasticità degli orari, paiono improponibili.

Prosegue la mobilitazione per sollecitare la cessione della linea Nuoro-Macomer a Rete ferroviaria italiana. E per capire quanto serva una ferrovia moderna per raggiungere agevolmente Cagliari e Sassari basta dare uno sguardo alle tabelle di marcia delle attuali littorine. I collegamenti garantiti attualmente, a partire dalla poca elasticità degli orari, paiono improponibili.

Tabelle

«Il treno impiega il doppio del tempo rispetto a un'auto per la tratta Cagliari-Nuoro - dice il presidente del Comitato Trenitalia nuorese Claudio Solinas che ha analizzato le tabelle orarie - Da Cagliari un viaggio di quasi quattro ore, passando per Macomer dove l'unico orario possibile è alle 14.30 con arrivo a Nuoro alle 18.28». Sulla rotta inversa, Nuoro-Cagliari, si impiega un'ora e dieci in più: «Se si parte da Nuoro alle 12.34 - spiega Solinas - si arriva a Cagliari alle 17.44 minuti. È necessario passare per Macomer. Anche se si volesse prendere il primo treno Nuoro-Macomer, la partenza è alle 8.11 del mattino, arrivando a Macomer alle 9.27, dove, 18 minuti dopo, si prenderà il Trenitalia giungendo a destinazione alle 11.25. Il totale? Tre ore e 14 minuti salvo complicazioni».

Pressing

Il servizio non funziona. «Ci chiediamo dunque come mai Arst non voglia cedere la linea a Ferrovie dello Stato - afferma Solinas -. Non è ammissibile che si perdano fondi, compresi quelli del Pnrr finalizzati a portare particolare attenzione ai territori meno collegati, che prevedevano 25 miliardi di euro totali di cui 24,77 in investimenti sulla rete ferroviaria e 0,63 sull'intermodalità e logistica integrata. Se la linea non viene ceduta a Fs non si potrà mai intervenire».

Emergenza sicurezza

Restano i problemi legati ad alcune criticità in merito alla sicurezza dei viaggiatori e non solo che hanno portato a incidenti come quello dello scorso 8 febbraio a Silanus. Risponde il direttore Arst Carlo Poledrini. «Sul tema non abbiamo voce in capitolo - dice - siamo solo i gestori della linea, la parola spetta alla Regione che se ne occupa direttamente. Non siamo mai intervenuti e non mi risulta ci fossero a disposizione fondi Pnrr». Un blocco che non trova motivo d'esistere se si guarda la mozione numero 615 discussa il 26 ottobre 2022 con la quale tutti i presenti (50 consiglieri su 60 totali) si son mostrati favorevoli alla cessione della tratta. Il Consiglio regionale si è già formalmente espresso con tre mozioni tutte approvate all’unanimità nelle quali la Giunta si impegnava a sottrarre l’area vasta della Provincia di Nuoro all’isolamento ferroviario al fine di promuovere l’esercizio della mobilità dei sardi e di chi transita in Sardegna, lo sviluppo, la crescita economico sociale, ponendo un argine allo spopolamento. Ogni iniziativa però è sfociata nel nulla.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata