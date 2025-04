«Basta con i rinvii, sono troppi i disagi causati ai cittadini»  

I continui slittamenti della conclusione dei lavori e della conseguente apertura delle tratte della metro di superficie Repubblica-Caracalla e Repubblica-San Saturnino stanno causando imbarazzo e problemi non solo agli automobilisti. Anche all’assessorato regionale ai Trasporti da cui l’Arst dipende – arrivano riverberi polemici per niente graditi.

«L’Arst ci ha comunicato che la settimana prossima inizieranno le prove di circolazione a valle delle ultime verifiche tecniche che hanno subito dei ritardi per cause di varia natura», afferma l’assessora Barbara Manca. «Siamo pienamente concordi con l’azienda nel porre la massima attenzione alla sicurezza dell'infrastruttura, ma siamo altrettanto consapevoli del lungo tempo di attesa che i cittadini hanno già sopportato in questi mesi e dei disagi che stanno subendo anche per via dei tanti cantieri aperti. Non possiamo permetterci ulteriori rinvii: è giunto il momento che la metro leggera torni a svolgere la funzione per cui è nata, offrendo – conclude l’assessora – un’alternativa di mobilità moderna e sostenibile nel capoluogo».

