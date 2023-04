«Basta con i ricatti occupazionali alla nostra terra» 

Il timore è che la ripartenza degli impianti sia fortemente a rischio: «Chiedono 50 milioni di euro all'anno per garantire la riapertura e il mantenimento della forza lavoro, – dice - ma al momento portano in dote soltanto un progetto sperimentale di riconversione ancora tutto da definire. E già su questo ci sarebbe tanto da dire, non fosse altro che questa sperimentazione prevede l’occupazione di una ventina di persone. Che faranno tutti gli altri nell’attesa? Anni di cassa integrazione come è avvenuto in altre realtà vicine senza arrivare poi a nulla di concreto? Servono garanzie, senza non si va da nessuna parte».

Portoscuso. La nostra gente e la nostra terra hanno già dato tanto sul fronte della salute pubblica e su quello dell’inquinamento in cambio della promessa del lavoro. Per decenni il Sulcis è stato vittima di un ricatto occupazionale che non può più essere tollerato. La Glencore tutela i suoi interessi, noi abbiamo il dovere di tutelare le nostre comunità. Ogni decisione sarà presa ponderando bene ogni passo». Il sindaco di Portoscuso, Ignazio Atzori, interviene sul caso Portovesme srl alla luce delle novità emerse negli ultimi giorni, «novità che non ci fanno stare tranquilli – dice – è arrivato il momento di giocare a carte scoperte e il Comune intende fare la sua parte fino in fondo. Nessuno può fingere di non sapere».

Inviata

Il riavvio

L’inquinamento

Le garanzie, chiarisce bene il sindaco che dal 1976 è a Portoscuso prima come ufficiale sanitario e poi come medico condotto, devono essere chiare anche dal punto di vista ambientale: «Negli anni ‘70 entravamo in fabbrica per i controlli con la maschera antigas – racconta - all’epoca la parola inquinamento non la si pronunciava proprio e nessuno parlava di difesa dell’ambiente anche se nell’aria si respirava di tutto e le norme erano molto vaghe. Oggi non c’è più quella scusa, oggi conosciamo gli effetti, drammatici sulla salute, di quella mancata attenzione e non possiamo permetterci passi indietro. E sul progetto “litio”, come ha ben evidenziato nei giorni scorsi anche il presidente Solinas, ci sono troppi punti interrogativi in termini di conseguenze per l'ambiente e i lavoratori della fabbrica sarebbero le persone più esposte. La Glencore che garanzie ci dà su questo fronte? Sappia che le autorizzazioni dipendono anche dai nostri pareri. Gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità dicono chiaramente che il nostro territorio è già stato esposto e che non può permettersi altri rischi». Il sindaco è chiaro su un punto: «Non vogliamo che la nostra sia considerata un’ingerenza, sono il primo a dire che l’industria di un’epoca fa va sostituita con l’industria normata perché le altre strade per lo sviluppo, come il turismo, sono percorribili ma da sole non bastano». E le garanzie il sindaco le chiede anche sul fronte delle bonifiche: «Che non sono mai state avviate – puntualizza – la Glencore ebbe in dote dall’Eni 150 milioni per realizzarle e qui nessuno, come ha detto anche il presidente Solinas, lo ha scordato».

Il futuro

Se anche il progetto del litio andasse avanti, questo il sindaco lo ripete più volte, senza il riavvio degli altri impianti la maggior parte dei lavoratori, soprattutto quelli interinali e degli appalti, rimarrebbe fuori: «Ecco perché anche noi concordiamo sull'ipotesi emersa anche durante l’ultimo vertice, della possibilità di valutare concretamente interventi pubblici tramite il coinvolgimento di Invitalia e Sfirs per garantire il ravvio degli impianti di Portovesme e San Gavino se Glencore dovesse rimanere nelle sue posizioni. I futuro della nostra terra non può essere legato agli interessi di una multinazionale. Qui si rischia di continuare a spendere fondi pubblici per realizzare profitti che vanno all’estero: è ora di incrociare le braccia, unire le forze e lottare. Il futuro della Portovesme srl non riguarda solo Portoscuso ma l’intero Sulcis Iglesiente, questo va ricordato a tutti.

