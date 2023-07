«Basta con i giochetti da bassa politica» 

Durante l’ultimo Consiglio comunale ha azzerato la Giunta, un segnale forte che ha spiazzato alleati e avversari e potrebbe aprire a scenari sino a pochi giorni fa impensabili: il sindaco, Beniamino Garau, si appresta ad affrontare una settimana cruciale per il suo mandato.

Si aspettava tutto questo a meno di due anni dalla vittoria elettorale?

«Non conoscevo gli scenari della politica, mai avrei pensato che un gruppo così coeso, unito dalla voglia di rilanciare Capoterra, potesse avere delle difficoltà a causa di personalismi e interessi politici».

Si sente tradito dal Psd’Az?

«Tradito forse no, ma deluso sì. Non votando la sfiducia al presidente del Consiglio per due volte, come avevo chiesto, i sardisti hanno preso una posizione ben precisa».

È uno strappo che si può ricucire?

«Ho azzerato la Giunta per ristabilire gli equilibri, ora ci sarà spazio per il dialogo: chiunque potrà dare il proprio contributo, mettendo però da parte i giochi politici».

Ha sentito il governatore Christian Solinas?

«Non di recente: l’ultima volta ci siamo incontrati durante la processione di sant’Efisio, a Cagliari».

Crede che questa situazione sia dovuta alla fibrillazione in vista delle elezioni regionali?

«Non credo sia questo il motivo, le elezioni sono ancora lontane: noi lavoriamo per migliorare Capoterra».

Il presidente del Consiglio comunale resterà al suo posto?

«Mi auguro che il processo di sfiducia vada avanti, soprattutto dopo l’atteggiamento che Stefano Piano ha assunto durante l’ultima seduta».

Ora ci sarà da lavorare alla composizione della nuova Giunta

«Faremo subito tutte le valutazione necessarie, dobbiamo ripartire immediatamente perché ci sono tante questioni che meritano la massima attenzione: i bandi del Pnrr, i progetti di forestazione e per la valorizzazione di parchi, e i lavori sulla chiesa di sant’Efisio sono ora le nostre priorità».

Quali saranno i criteri da seguire?

«Rispetteremo gli equilibri della maggioranza, ma cercheremo anche di individuare le figure giuste per ogni delega: spetterà ai partiti avanzare le proposte, mi auguro di proseguire sul solco tracciato dalla Giunta precedente, che si è distinta per il grande lavoro di alcuni assessori».

Si vocifera che il Psd’Az fosse alla ricerca di altri assessorati.

«Non ne so nulla, ma è certo che i sardisti devono farmi capire se vogliono ancora far parte della maggioranza e quale sia il loro progetto politico: certo è che la volontà di creare un intergruppo con la lista del presidente del Consiglio comunale non sia un bel segnale».

Teme di non portare a termine la legislatura?

«Ho una splendida famiglia e un lavoro che mi ha sempre dato grandi soddisfazioni, resterò al mio posto solo se potrò fare qualcosa per il bene dei cittadini. Sono in Municipio tutti i giorni dalle 8 alle 20 per lavorare: vediamo quanti avranno voglia di dare il proprio contributo per migliorare la nostra città».

