«Basta con gli sprechi, le regole devono cambiare» 

Gli invasi sardi sono pieni in media al 76% (l’anno scorso nello stesso periodo erano a quota 82%) e molte zone dell’Isola soffrono comunque.

Sono la burocrazia mostruosa, gli sprechi e i cantieri eterni a creare problemi, si aggiungono al fatto che non si intravedono piogge all’orizzonte per tutto marzo, e lo scenario prossimo venturo non è per niente buono. È vero che mentre il Nord Italia è già in ginocchio per la siccità – e in attesa di un “decreto acqua” del Governo che dovrebbe arrivare la settimana prossima – la Sardegna oggi è tra le regioni relativamente tranquille, ma bisogna difendere le riserve, inestimabile tesoro. «Dobbiamo cambiare le regole», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, «vuotare i bacini solo quando c’è un effettivo pericolo – penso a Maccheronis – dunque, sostituire il piano di laminazione statica», cioè la regolazione dei deflussi in caso di piena, in altri termini, buttare l’acqua a mare, «con uno dinamico o semidinamico».

La gestione

Insomma, come siamo messi? «L’efficienza del nostro sistema di gestione dell’acqua va misurata in base alla capacità di corretta amministrazione della risorsa idrica», spiega l’assessore. «In Sardegna il sistema poggia sul principio che l’acqua è pubblica e deve essere garantita a tutti e questo sistema ci ha consentito di non avere i problemi delle altre regioni. Tuttavia dobbiamo ragionare tenendo conto degli effetti che i mutamenti climatici stanno già iniziando a produrre e attrezzarci, da un lato con misure di contenimento del rischio idrogeologico, dall’altro, con interventi infrastrutturali che consentano di superare gli attuali limiti operativi».

Le dighe