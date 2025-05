«Basta con gli avvisi di blackout sui pali della luce» 

Una giornata di lavoro persa, per tante attività del quartiere Fonsarda che ieri mattina, al momento dell’apertura, hanno constatato l’assenza di corrente. In programma c’erano i lavori alla rete elettrica che hanno interessato, tra le 9 e le 16, via XXVIII Febbraio, via Medaglie d’Oro, via Nastro Azzurro, piazza Giovanni XXIII e piazza Baezza Roderigo. Interventi di cui, però, gran parte dei commercianti non era a conoscenza, e perciò fonte di numerosi disagi.

L'interruzione di corrente, in realtà, era stata comunicata da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, tramite i consueti volantini che vengono attaccati ai pali della luce. Un sistema antiquato, secondo gli esercenti, che non garantirebbe alle persone una corretta informazione, come in questo caso. «Non si può staccare provvisoriamente la corrente partendo dall’assunto che basti un avviso su un palo, si tratta di un pubblico servizio di cui tutti devono avere contezza», lamenta Giuliano Frau, presidente regionale dell’Adoc, l’associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori. «Tanti esercenti, se fossero stati informati correttamente, non avrebbero neanche aperto, invece si sono ritrovati nelle poco ottimali condizioni di aprire e perdere la giornata di lavoro. Nel terzo millennio affidarsi ancora a un foglio su un palo è ridicolo».

L’associazione annuncia che si muoverà a tutela degli utenti. «Ci metteremo gratuitamente a loro disposizione per fargli avere un giusto ristoro, quella di Enel è stata una leggerezza e il fastidio deve essere riconosciuto», continua Frau. «Chiederemo anche alla società per quanto ancora si voglia applicare questa comunicazione criptica, perché così non funziona».

E-Distribuzione precisa che «i consueti volantini di avviso sono stati apposti in maniera consistente e con il preavviso necessario. Dispiace se qualcuno non li avesse notati, ma ricordiamo nel contempo che tali lavori sono all'interno del corposo intervento in base ai finanziamenti del Pnrr, che porteranno a un notevole miglioramento del servizio elettrico in tutta Cagliari».

