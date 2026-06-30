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Castiadas.
01 luglio 2026 alle 00:35

«Basta col vecchio ponte di San Pietro» 

Stretto e insicuro, è all’origine di lunghe code e caos sulla strada per il mare 

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Un’altra estate di lunghe code e polemiche a San Pietro (borgata del Comune di Castiadas), nel tratto dove si trova il vecchio ponte che consente di raggiungere Villasimius o - proseguendo dritti - la spiaggia di Cala Sinzias e Costa Rei. Neanche per questa stagione, infatti, ci sarà il nuovo ponte che - come da progetto - dovrebbe evitare il congestionamento del traffico. La realizzazione del viadotto, tra l’altro, era stata assicurata già dieci anni fa (c’era la Provincia del Sud Sardegna, oggi c’è la Città Metropolitana di Cagliari) con i soldi - oltre un milione e mezzo di euro - stanziati da tempo.

Il Comune

Così lunedì Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas, ha rilanciato l’appello alla Città Metropolitana: «Stiamo parlando di un’infrastruttura strategica attesa da anni e ormai indispensabile per garantire un collegamento moderno, sicuro e adeguato ai volumi di traffico che interessano il territorio», ha detto, «cosa si aspetta a intervenire?».

Con i primi weekend da “bollino rosso” si è costretti ad attendere in fila anche 45 minuti per attraversare appena trenta metri di viadotto «con disagi pesanti per residenti, lavoratori, turisti e imprese locali», ha aggiunto Murgioni: «Una situazione non più tollerabile che incide sulla sicurezza stradale, sull’ordine pubblico e sull’economia».

Il sindaco poi snocciola alcuni dati: «Il sud est Sardegna registra ogni anno oltre 4,5 milioni di presenze. Un territorio con questi numeri non può continuare a convivere con una rete viaria non adeguata ai flussi di traffico che è chiamata a sostenere».

Il progetto

Il progetto da un milione e mezzo di euro prevede la realizzazione del nuovo viadotto di fianco a quello vecchio. Subito dopo ci saranno delle rotatorie che consentiranno di proseguire per le spiagge di Castiadas e Costa Rei o per Villasimius. Il vecchio ponte invece sarà percorribile solo a piedi o in bicicletta mentre tutta l’area prospiciente sarà trasformata in una grande isola pedonale.

Neanche quest’anno, però: ancora una volta saranno necessarie soluzioni d’emergenza. «La Città Metropolitana si affretti quantomeno a posizionare dei semafori intelligenti», ha concluso il primo cittadino, «non sono il rimedio a tutti i mali ma, quantomeno, dovrebbero consentire un transito più ordinato». Semafori a loro volta attesi da almeno due anni. Ci sono invece quelli classici: talmente “efficienti" che si preferisce tenerli spenti. Anzi, con la luce arancione lampeggiante.

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