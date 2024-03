«Basta col fango e le voragini all’ingresso del centro sportivo» 

Voragini che con la pioggia si riempiono d’acqua e fango. È da tempo ormai che il parcheggio all’ingresso del centro sportivo La Salle si presenta in queste condizioni. I genitori e i parenti dei ragazzi che lo frequentano sostengono che la situazione è diventata insostenibile e i disagi sono tanti.

«Sembra un cratere lunare», ironizza con amarezza Giulia Asunis, zia di uno degli iscritti al centro, «quando porto mio nipote a fare attività sportiva, devo fare lo slalom tra le voragini e dopo che piove rimangono settimane piene d’acqua, è faticoso andare a piedi fino all’ingresso». Non a caso in molti si fermano con l’auto proprio davanti ai cancelli, fanno scendere i ragazzi e poi vanno via: «La soluzione è questa, se non ci si vuole sporcare di fango», dice Asunis, aggiungendo che più volte è stato segnalato il disagio «ma non si è visto nessuno del Comune intervenire per risolvere definitivamente il problema: mettere l’asfalto e tracciare i parcheggi». Soluzione che non può che essere condivisa da tanti altri. «La Salle è un centro sportivo di eccellenza, merita dunque che ciò che sta attorno non versi in stato di degrado», dichiara Paolo Loddo, padre di un atleta, «e purtroppo il parcheggio è in condizioni pessime. Pensiamo alle persone con difficoltà motoria: come fanno a camminare tra le voragini? Chiediamo da tanto tempo che venga asfaltato, siamo quasi rassegnati, però la speranza è l'ultima a morire».

