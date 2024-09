«Basta cibo e carezze ai cervi» 

«Carote e mele ai cervi per un selfie e una carezza: un comportamento sbagliatissimo che mette in pericolo le persone. In questi giorni a rischiare sono stati due bambini». Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, torna ad ammonire cittadini e turisti: «Nei giorni scorsi a Montevecchio un bambino si è avvicinato con una carota in mano a un cervo che, prendendo l’ortaggio, ha spinto il piccolo facendolo cadere a terra. Per fortuna nulla di grave. Stesso atteggiamento con una bambina che avrebbe voluto accarezzarlo ed è stata colpita con il muso: è rimasta leggermente ferita in fronte. Un animale selvatico non può e non deve essere tratto come un animale addomesticato, che mangia dalle mani delle persone».

La lettera

Un mese fa Salis ha inviato una lettera alla Regione, al Corpo forestale, all’agenzia Forestas e alla Provincia del Sud Sardegna per sollecitare un incontro sulla problematica: “Montevecchio, areale ideale per il ripopolamento della specie, dopo 25 anni registra circa 7 mila ungulati”, scriveva il sindaco. Poi l’elenco dei danni: “Numerosi incidenti stradali e, fatti più gravi, i tentativi di aggressione lamentati dalle persone. A questi si aggiunge la presenza ultima di daini e di cinghiali nell’area di Capo Frasca”.

«Sempre più spesso – spiega l’assessora comunale all’agricoltura, Sara Vacca – agricoltori e allevatori fanno sentire la loro richiesta di aiuto, purtroppo finora inascoltata. È il momento di fare chiarezza, con regole certe e azioni a sostegno dei lavoratori dei campi e non solo. Da qualche anno occorre governare la “confidenza” delle persone con i cervi: gli ospiti arrivano con buste piene di cibo e i cervi si avvicinano, si fanno accarezzare e via foto, selfie, sorrisi. Senza norme precise, il buon senso nulla può. Sono animali selvatici: la loro vicinanza agli esseri umani è un pericolo. Il rischio è che, non avendo più paura dell’uomo, invadano i centri abitati. Come ora succede per le aziende dove divorano tutto quello che trovano».

Danni nei campi

«Da troppo tempo – sbotta Raffaele Tomasi, agricoltore – la nostra è una lotta continua conto la fauna selvatica: cervi e cinghiali di notte, cornacchie di giorno. Vincono loro: mi hanno divorato diversi ettari coltivati a pomodori e carciofi. Abbattono muretti di recinzione, rovinano i tubi dell’irrigazione, l’umidità favorisce la crescita di piantine e tuberi. Da poco ho telefonato in Provincia per un sopralluogo sulla devastazione: nessuna risposta. Tutto questo ha un nome: morte dell’agricoltura». Hobbista e titolare di una società per escursioni, Manola Cimino, rincara la dose: «Ho piantato 15 mila piantine per un lavandeto, sono state divorate in poco tempo. Del frutteto non è rimasto nulla; pesche, mele, pere e fichi per gli animali selvatici sono cibo quotidiano». La presidente del Ceas di Ingurtosu, Beatrice Soddu, commenta: «I cervi addomesticati stanno popolando Montevecchio. Da noi sono un’attrazione dei turisti per rubare una foto».

