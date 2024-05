«Basta chiacchiere, subito la Ztl» 

Di pazienza ne hanno avuta da vendere, adesso vogliono fatti concreti: «L’attivazione della Ztl nel centro storico non può più essere rinviata». I residenti sono stanchi di attendere, soprattutto adesso che il cantiere per la riqualificazione di piazza Manno e quello per il rifacimento di alcune strade limitrofe ha ulteriormente acuito i disagi.

«Chi ha scelto di investire acquistando un’abitazione all’interno delle mura, lo ha fatto anche in virtù di quell’ordinanza, emessa nel 2006, che avrebbe dovuto garantire qualche diritto e che invece di fatto non è mai stata applicata», lamentano i residenti.

L’incontro

Qualche settimana fa hanno incontrato l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, per fare il punto della situazione. «Ci ha garantito la sua intenzione ad andare fino in fondo e che entro luglio il Piano urbano della mobilità arriverà in Consiglio - spiegano - Si valuterà se applicare una Ztl rigida, con occhi elettronici o una più blanda. Per noi va bene qualsiasi soluzione, purché venga realmente fatta rispettare».

Sui motivi che hanno impedito di sanzionare gli automobilisti privi di pass, la risposta fornita ai residenti da Cuccu è quantomeno curiosa. «Ci è stato detto - riferiscono - che alcuni varchi sono privi della necessaria segnaletica verticale. Ma se così fosse, per rimediare basterebbero probabilmente poche centinaia di euro».

Parcheggi fantasma

Intanto, trovare un parcheggio per chi vive nelle strette vie del centro è un’impresa. Tra commercianti, clienti e dipendenti comunali (vigili urbani compresi) il carico di traffico è altissimo. «Chi arriva in centro per lavoro, per passeggiare, fare acquisti o commissioni non ha le stesse esigenze di un residente che magari ha figli piccoli e deve trasportare passeggini, bagagli o borse della spesa», aggiungono.

L’esposto

Già nell’ottobre del 2022 in Comune era stata protocollata una raccolta con oltre quaranta firme per sollecitare l’attivazione della Zona a traffico limitato in via Angioy e nelle zone limitrofe. La richiesta è rimasta lettera morta. «A luglio 2023 ho presentato anche un esposto al sindaco - va avanti un residente - perché l’ordinanza emessa all’avvio dei lavori in piazza Manno presentava delle incongruenze: si parlava di deroga al divieto di transito nella Ztl, ma non di sosta. Ad agosto è stata pubblicata la modifica, sostituendo la parola “transito” con “circolazione”».

«Verificate i pass»

L’ultimo aspetto contestato dai cittadini del centro riguarda i pass, due al massimo per ogni nucleo familiare al costo di 52 euro l’uno. «In realtà quelli attivi sono molti di più dei parcheggi effettivamente disponibili; sarebbe opportuno fare una ricognizione per verificare la permanenza o meno dei requisiti che avevano portato all’autorizzazione». La materia è delicata, ma diciotto anni sono un lasso di tempo sufficiente a maturare una decisione. «Solo una precisazione - concludono i cittadini - non vogliamo che la nostra richiesta venga strumentalizzata. Non chiediamo privilegi, solo l’applicazione di una norma che esiste e non può essere ignorata».

L’assessore

A giugno 2023 Ivano Cuccu sottolineava per l’ennesima volta che «la Ztl esiste e va rispettata», facendo scattare una serie di multe e relative polemiche; sei mesi dopo lo stesso assessore prometteva che «Entro il 2024 si accenderanno varchi e telecamere»; pochi giorni fa sempre Cuccu ha scritto un nuovo capitolo della saga Ztl. «A fare si farà, dobbiamo capire se attuare una Ztl chiusa, con transito consentito solo in determinati orari e magari aperto ai soli mezzi elettrici - spiega Cuccu - oppure una meno restrittiva, legata ad esempio ai parcheggi dei residenti». Decisione da prendere a breve perché alla fine del 2024 mancano 7 mesi.

