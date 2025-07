«Basta case popolari in abbandono» 

Alberi che crollano tra le auto in sosta, impianti che non funzionano anche negli immobili ristrutturati, edifici in abbandono: dai quartieri popolari di via Angioy e via Dalmazia sale la protesta contro Area e Comune.

Rione di via Angioy

All’indomani della caduta dell’albero di via Angioy, che solo per puro caso non si è trasformata in una tragedia, emergono tutte le criticità di un intero quartiere. Dopo le proteste di ieri di numerosi residenti dopo il pericolo scampato, l’elenco di chi aspetta risposte è ancora lungo. Tra quuesti c’è Iolanda Salis, residente in un palazzone dall’inizio degli anni ‘80: «Per due volte – racconta - sono caduta in prossimità dell’albero che ha ceduto martedì. La prima volta risale a dieci anni fa, la seconda a cinque e tutte due le volte la causa è stata sempre la stessa: gli avvallamenti causati dalle radici». Le cadute non sono state senza conseguenze: «La prima volta mi son fratturata l’omero del braccio sinistro, la seconda il braccio destro». Come se questo non bastasse è arrivata anche la beffa: «Relativamente al primo incidente ho presentato denuncia – racconta - ma dopo un anno e mezzo circa mi è stato risposto che il pericolo era visibile e dovevo stare più attenta». Tra marciapiedi, strade d’accesso e abitazioni la proprietà e le competenze sono divise tra Area e amministrazione comunale e anche le responsabilità vengono spesso rimpallate. Il sindaco Pietro Morittu dopo aver dichiarato che «è stato effettuato un sopralluogo tecnico con la presenza di un agronomo, incaricato di valutare le condizioni di stabilità delle piante e che ieri si è proceduto alla rimozione di un secondo albero giudicato a rischio» ha aggiunto che «è già pronta una proposta progettuale per la riqualificazione dell’intera area». L’amministratore unico di Area Matteo Sestu spiega che «l’azienda è impegnata in una fase di ricognizione dei problemi principali della città dato che molti terreni, strade e stradelli sono di sua proprietà» e, per quanto riguarda le abitazioni, sottolinea: «I lavori di ristrutturazione in via Angioy sono purtroppo condizionati al fatto che gli stabili non sono di intera proprietà dell'ente ed è necessaria la costituzione di condomini in cui tutti concordino sull’esecuzione degli interventi».

Impianti in tilt

Tra immobili abbandonati, ascensori che non funzionano e assenza di risposte, non si sta meglio nel rione di via Dalmazia, nemmeno al civico 86, dove il palazzo è stato totalmente ristrutturato alcuni anni fa con un importante restyling non solo estetico e con la realizzazione di un mega impianto di efficientamento energetico con l’installazione di pannelli solari sulla facciata sud e sul tetto. I lavori erano durati due anni con grossi disagi ai residenti, con interventi interni, a cui non è stato eseguito un totale ripristino, come l’assenza di imbiancatura delle pareti e le canalette in plastica lasciate in bella mostra. Come se non bastasse l’impianto di climatizzazione ha dato da subito problemi, come racconta Graziella Pirastru, una delle residenti: «Lo scorso anno l’impianto si è fermato e solo dopo diverse segnalazioni i mesi scorsi sono intervenuti per riparare il guasto. Ma da allora tutti i motori presenti nella nostra parte sono interessati da perdita di acqua. Un ingegnere di Area ci ha detto che si tratta di condensa e che dobbiamo intervenire noi». Problema, con gli impianti in teoria ancora in garanzia, che i condomini non sono sicuri di dover risolvere di tasca propria, e intanto si convive con le continue perdite d’acqua che finisce negli impianti sottostanti come a casa di Franca Maccioni, che risiede nel primo piano della palazzina da 45 anni: «Prima eravamo intenzionati anche ad acquistare, – racconta – ma è stato impossibile. Ora dopo questi interventi, con grosse spese anche a nostro carico, come la rimozione dei nostri climatizzatori, oltre la perdita del nostro impianto ci prendiamo tutta l’acqua degli inquilini dei piani superiori, non potendo nemmeno stendere la biancheria». Matteo Sestu, fa sapere che «l’azienda è impegnata ad appurare se i lavori di manutenzione siano di competenza del condominio o dell’ente».

