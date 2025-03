«Basta campanilismi e ospedale unico» 

«No all’ospedale unico, no ai campanilismi». Si anima il dibattito sul futuro della sanità nel Sulcis Iglesiente. Dopo gli interventi dei consiglieri comunali di Carbonia, prendono posizione anche gli amministratori di Iglesias, in particolare il gruppo consiliare di maggioranza “Iglesias Avanti”, che chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario con la presenza della presidente regionale Alessandra Todde, dell'assessore Armando Bartolazzi e della direttrice dell’Asl, Giuliana Campus.

La protesta

«È una situazione di degrado totale – commenta Federico Melis, consigliere del gruppo “Iglesias Avanti” – perché stanno venendo meno i servizi essenziali di assistenza. Ormai il pronto soccorso è un centro di prima accoglienza, una situazione che è nettamente peggiorata rispetto ai tempi delle fiaccolate. Chiedendo il consiglio straordinario, vogliamo avere l’opportunità di chiedere direttamente alla governatrice i motivi per cui tutti i servizi presenti in città stanno venendo progressivamente dismessi». Nel frattempo, non manca chi fa notare alcune carenze all'interno della propria giunta: «Dall’ultima campagna elettorale per le regionali non si parla più di sanità a Iglesias – dichiara la consigliera Gianna Concu, appartenente allo stesso gruppo di Melis –. Si parla tanto di turismo, e va più che bene. Ma se un turista si sente male, che tipo di assistenza può garantirgli la città? Alla Regione chiederemo almeno di garantire i servizi essenziali, soprattutto per i cittadini».

Ospedale e polemiche

Le dichiarazioni di Gianluca Arru, consigliere di maggioranza della giunta di Carbonia, che nell’ultimo consiglio comunale si è detto favorevole alla creazione di un ospedale unico per tutto il Sulcis, con sede a Carbonia, non hanno tardato a suscitare reazioni: «È triste vedere ancora oggi un certo campanilismo tra Iglesias e Carbonia all’interno dei consigli comunali. Se si continua con questa mentalità, succederà la stessa cosa di quanto avvenuto con i tribunali», dichiara Melis. Anche chi da tempo si batte per la sanità pubblica considera inopportune le parole di Arru: «Un ospedale unico a Carbonia penalizzerebbe molti territori: si pensi a Fluminimaggiore e Buggerru – dichiara Rita Melis, referente del Sulcis Iglesiente per l’associazione “Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica” –. Stiamo parlando di vite umane. Per questo, come Rete Sarda, riteniamo che sia il Cto sia il Sirai debbano rimanere operativi, con una distribuzione equa dei servizi». «Non si possono proporre soluzioni campanilistiche in un momento così delicato per la sanità del Sulcis», afferma invece Giorgio Madeddu, medico di famiglia che da sempre si batte per i diritti dei pazienti. E sull’ipotesi di un consiglio congiunto, Madeddu osserva: «Prima di tutto, bisogna avere un’idea condivisa e non riunirsi con visioni divergenti. Un consiglio comunale congiunto non rappresenta necessariamente un vantaggio, se non si hanno progettualità concrete che coinvolgano ospedali e territorio».

