«Basta bombe, lanciamo aquiloni» 

Padre Gabriele, carmelitano scalzo, parroco di Sinnai non ci ha pensato due volte: nella sua straordinaria semplicità, che in paese ha conquistato tutti, ha detto che è molto meglio lanciare aquiloni. Non bombe. Basta con le guerre che in Medio Oriente, in Ucraina e in altre mille parti del modo stanno facendo odio, distruzione, morti. Non bombe ma aquiloni.

La sua parrocchia, in occasione dell’inaugurazione dell’anno catechistico, di aquiloni ne ha comprati seicento: cinquecento li hanno fatti volare i bambini di Sinnai, gli altri cento quelli di Sant’Isidoro di Quartucciu (sede dei Carmelitani scalzi) e di altre parti del cagliaritano. Teatro della festa, il campo di rugby: le piazze delle chiese di Santa Barbara e di Santa Vittoria sarebbero state troppo piccole per ospitare tanta gente.

I soldati di Sinnai

Padre Gabriele e tutti i catechisti hanno pensato di donare questa bella metafora per il cammino annuale di fede di bambini e ragazzi.

Una mattinata di colori che ha anche regalato un pensiero ai soldati della Brigata Sassari e in particolari ai sassarini di Sinnai, partiti per la missione Unifil in Libano lo scorso agosto, quando in Medio Oriente si sentiva già l’odore della guerra.Fra loro anche Marco Floris, maresciallo 27 anni e consigliere comunale di maggioranza, e Luca Oghittu, presidente della Mountainbike Sinnai, vero uomo di sport, da tanti anni in divisa.

Uno sguardo verso il cielo

Azzeccate le parole di Padre Gabriele alla folla radunata al campo di rugby. «In questi tempi in cui tutto sembra pesante – ha detto – ecco un importante messaggio controcorrente, una festa di colori per cuori di grandi e piccini. L’augurio è che, come gli aquiloni, tutti possano lasciarsi andare con spensieratezza e leggerezza, fidandosi e affidandosi al vento dello Spirito. Uno sguardo verso il cielo, sperando nella pace».

«Abbiamo vissuto una giornata straordinaria», commenta la catechista Simonetta Farris: «Tantissimi bambini, tantissimi genitori. Il futuro sono i bambini, non le guerre, non le bombe».

Un figlio nel bunker

Purtroppo anche a Sinnai, come in tantissimi paesi della Sardegna, la preoccupazione della guerra in Libano e in Medio Oriente, c’è eccome. Pino Floris, ex assessore comunale e padre del consigliere-sassarino Marco Floris, dice di riuscire a parlare spesso col figlio lontano: «È lui che ci incoraggia. Mai una parola preoccupante da laggiù. Mai una parola sulla loro missione. In casa siamo preoccupati, ma lui è forte e coraggioso».

