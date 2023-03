«Basta, attiviamo un mutuo  per costruire subito il mercato»  

Anno 2016: «Se il finanziamento della Regione dovesse ritardare all’infinito credo sia necessario prendere in esame l’ipotesi di aprire al posto del vecchio manufatto una piazza e lasciare come unico mercato civico via Costa, naturalmente arricchito e sistemato. Una cosa è certa: via Mazzini va sistemata una volta per tutte». Due anni dopo: «Si è perso troppo tempo, adesso bisogna trovare una soluzione per far ripartire al più presto i lavori».

Il mercato civico di via Mazzini è il simbolo di questo modo di (non) agire. Una storia iniziata nel 2004 e non ancora finita. Malgrado questa città si candidi a diventare centro regionale dell’Ilabfood e abbia nell’agricoltura il motore della propria economia. Ma nulla, un mercato civico (perché, si dica francamente, quelli esistenti non sono mercati) non si ha più.

In questa città, ormai da decenni, regnano le parole. Gli amministratori comunali di oggi, di ieri ma anche dell’altro ieri sulle grandi partite parlano. Promettono, analizzano, foraggiano per studi e progettazioni, incontrano, annunciano, avvisano, comunicano, annullano e riprogrammano, informano. Ma quando si tratta di mettere in moto qualcosa che vada al di là delle parole scatta l’intoppo.

In questa città, ormai da decenni, regnano le parole. Gli amministratori comunali di oggi, di ieri ma anche dell’altro ieri sulle grandi partite parlano. Promettono, analizzano, foraggiano per studi e progettazioni, incontrano, annunciano, avvisano, comunicano, annullano e riprogrammano, informano. Ma quando si tratta di mettere in moto qualcosa che vada al di là delle parole scatta l’intoppo.

Il mercato civico di via Mazzini è il simbolo di questo modo di (non) agire. Una storia iniziata nel 2004 e non ancora finita. Malgrado questa città si candidi a diventare centro regionale dell’Ilabfood e abbia nell’agricoltura il motore della propria economia. Ma nulla, un mercato civico (perché, si dica francamente, quelli esistenti non sono mercati) non si ha più.

«Ora basta»

Una situazione che anche nella stessa Giunta Sanna sta “stancando”. «Dobbiamo fare una scelta e percorrere una strada perché così non si va avanti». Luca Faedda, vicesindaco con delega alla Cultura, è un esponente di “vecchio corso” della maggioranza; nella passata legislatura era presidente della commissione Lavori pubblici e già allora chiedeva soluzioni.

Anno 2016: «Se il finanziamento della Regione dovesse ritardare all’infinito credo sia necessario prendere in esame l’ipotesi di aprire al posto del vecchio manufatto una piazza e lasciare come unico mercato civico via Costa, naturalmente arricchito e sistemato. Una cosa è certa: via Mazzini va sistemata una volta per tutte». Due anni dopo: «Si è perso troppo tempo, adesso bisogna trovare una soluzione per far ripartire al più presto i lavori».

Di anni ne sono passati altri sei e nulla è cambiato. «Purtroppo sì, e davvero questa cosa va risolta». Come? «Diciamolo chiaramente, e lo dico da anni: quel progetto con quella visione di mercato civico oggi non ha più senso. Guardi Cagliari, San Benedetto lo stanno ristrutturando sulla base di un’idea attuale».

L’idea boqueria

«Il mercato deve essere nuovo con prodotti in vendita ma anche un'offerta diversificata, dal ristorante a uno spazio espositivo. A Oristano non dobbiamo raccontarci più frottole: basta pensare a cattedrali inutili. Il progetto che abbiamo è sovradimensionato rispetto alle richieste di box attuali ma anche a quelle in stand by». E siccome di grandi strutture se ne parla da 20 anni e a oggi non esiste nulla, Faedda rilancia: «Va fatto un nuovo progetto con volumetrie praticamente dimezzate e magari pensando sì al mercato ma nell’ottica di una boqueria, un luogo di vendita ma con una piazza e zone dove mangiare».

«Soldi nostri»

Ma se anche l’idea funziona poi arriva l’ostacolo euro. Progetto nuovo, richiesta di finanziamento e attesa di risposta. Anni. «No, la soluzione potrebbe essere rapida. Il Comune ha capacità di indebitamento? Sì. Può contrarre un mutuo per realizzare un mercato funzionale alle esigenze attuali? Sì – risponde Faedda – lo farei con risorse nostre. Perché? Perché si avrebbe anche un risparmio economico. Se si riuscisse a chiudere la pratica in pochi anni si risparmierebbe prima, ad esempio sull’affitto in via Cimarosa».

Ultimo passaggio: quando Luca Faedda formalizzerà questa idea in Giunta? «A dire il vero io questa idea la espressi anche in chiusura della precedente legislatura e oggi la ribadisco: se non si reperiscono le risorse per il progetto che abbiamo, si valuti se oggi il Comune ha capacità di indebitamento e si agisca di conseguenza». Il vicesindaco è convinto che la strada sia percorribile e che sia «l’unica che possa portare in città un mercato al passo con i tempi ma anche una nuova piazza in centro».

La storia

Se l’idea di nuovo mercato nasce già a metà anni Novanta, è nel 2003 che la Giunta di Antonio Barberio incassa 3.152.617,99 euro. La squadra di Angela Nonnis, anno 2007, affida la progettazione e direzione lavori a uno studio di Firenze (285mila euro) e a stretto giro arriva il progetto. Nel 2010 l’impresa Secag di Quartu si aggiudica il cantiere per 1.727.899,88 che però dopo pochi mesi smonta perché la falda acquifera dove mettere le fondamenta si dimostra meno profonda di quella indicata nel progetto. Tutto da rifare: nuovo studio della fattibilità economica e si prende atto che «dalla documentazione disponibile risultano ulteriori spese per 274.960,83». Nuovo appalto, aggiudicazione dei lavori nel 2010 (alla D.C.G con un ribasso del 4,791%). Un anno dopo altro problema e altra risoluzione del contratto.

Nel 2015 l’esecutivo Tendas ci riprova: i lavori vengono affidati alla ditta Dentoni che apre il cantiere nel 2017. Prima la sospensione parziale per il rinvenimento di manufatti in amianto, poi le grana delle falde acquifere che rallenta la realizzazione del parcheggio multipiano, ed ecco un’altra risoluzione contrattuale. Nel 2019 altro giro: appalto (un milione e 945mila euro) alla ditta Pellegrini che un anno dopo consegna il parcheggio ultimato per un mercato che non c’è.

Gli extra

Nel mezzo 329mila euro per attrezzare la sede del mercato in via Cimarosa (oltre a 6.500 mensile di affitto versati da maggio 2016 e 60mila per l’impianto di condizionamento), 50mila per progetto preliminare, 36.000 per il collaudo in corso d’opera, 24mila per l’assistenza tecnica, 25mila al direttore operativo, 57mila per accordi, 41mila per incentivi ai dipendenti, 308mila di Iva. E ancora altro; soldi volati per non avere un mercato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata