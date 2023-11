«Basta attese per il polo nautico»  

«Senza la banchina disponibile, la preoccupazione è che gli investitori possano spostare il progetto altrove». Ninetto Deriu, imprenditore di Iglesias, vede a rischio il cantiere nautico per il refitting degli yacht e delle grande imbarcazioni che vorrebbe realizzare a Portovesme.

Il progetto

Il centro nevralgico di tutto il progetto sarebbe la banchina est di Portovesme: lì gli yacht dovrebbero attraccare per essere poi trasportati per le manutenzioni verso il quartier generale, l’ex Metallotecnica, non distante dal porto. Ma la banchina non è ancora disponibile: sulla stessa pende ancora il progetto della gasiera Snam al centro del ricorso al Consiglio di Stato (presentato dalla Regione), fissato per il 16 novembre e destinato al rinvio. La preoccupazione è tanta: «Se i tempi dovessero allungarsi ancora - dice Deriu - gli investimenti privati necessari al progetto del polo nautico potrebbero essere dirottati verso altre zone». A Portovesme non mancano gli esempi di progetti che hanno dovuto migrare altrove. Come l’azienda che voleva aprire una fabbrica per componenti di pale eoliche e chiedeva un’area portuale di sei ettari per un progetto da 400 posti di lavoro. Ma visto che non c’erano spazi disponibili per il nuovo stabilimento, dopo qualche mese di attesa la società ha deciso di realizzare il progetto in Puglia, portando via investimenti e posti di lavoro che sarebbero stati preziosi per l’economia del Sulcis in crisi. Un esempio ben impresso nella mente di chi si occupa del territorio.

Il futuro

«Il polo nautico avrebbe un impatto occupazionale importante - dice Deriu - noi siamo pronti a partire anche adesso con il cantiere. Ho acquistato l’ex Metallotecnica, che sarà la sede del polo nautico, e i macchinari necessari per il trasporto delle imbarcazioni dal porto al cantiere, una grande gru e un carrello, tutto questo con risorse mie, senza soldi pubblici. Abbiamo dei partner leader del settore, ma senza la banchina est gli investitori che ci stanno a fare? La nautica è un settore in grande sviluppo, le potenzialità della Sardegna nel Mediterraneo sono ampie, siamo strategici per molti aspetti ma il tempismo è fondamentale». Per avere la disponibilità della banchina si dovrà attendere ancora, almeno fino a quando sarà scritta una parola definitiva sulla gasiera a Portovesme che ormai sembra essere sparita dai ragionamenti sull’approvvigionamento di gas del Sud Sardegna. M a manca l’ufficialità: senza non si può partire.

