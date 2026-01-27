VaiOnline
Villamassargia.
28 gennaio 2026 alle 00:26

«Basta attacchi personali, focalizziamoci su idee e fatti per il paese» 

A pochi mesi dalle elezioni amministrative la sindaca Debora Porrà – sui social - segnala un clima elettorale estremamente pesante. «A livello personale percepisco un’aria appesantita, una specie di campagna elettorale anticipata fatta di “detto e non detto” che mi fa soffrire ma che cerco di farmi scivolare addosso perché da quasi 11 anni sono impegnata a perseguire gli obiettivi e i progetti del mandato amministrativo».

«A qualcuno - prosegue - fa comodo accendere un clima di odio personale, un tiro a segno nei miei confronti con attacchi diretti e provocazioni alle quali, mi dispiace, ma non cado. A chi attua questa condotta denigratoria dico che la cattiveria appartiene solo a chi la usa e invito tutti a misurare i toni anche sui social, chiedendo anche ai sostenitori del “Paese che vorrei” (la maggioranza che governa il paese) di non cadere in facili provocazioni». La sindaca non specifica verso chi o cosa sia diretto lo sfogo: «Non è riferito a qualcosa o qualcuno in particolare: è un messaggio per far comprendere il mio punto di vista ai cittadini e svelenire un clima che avverto essere molto pesante. Focalizziamo il dibattito su correttezza e coerenza, sui fatti ed i progetti che interessano Villamassargia».

