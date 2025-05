Basta astensioni? Niet delle toghe al presidente  

Con un comunicato dai toni fermi, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Nuoro, presieduto da Lorenzo Soro, risponde al presidente del Tribunale Mauro Pusceddu, che nei giorni scorsi aveva chiesto di revocare l’astensione dalle udienze prevista dal 27 maggio al 5 giugno, alla luce dell’arrivo nel Foro, che paga gravissime carenze d’organico, di tre nuovi amministrativi. La risposta dell’avvocatura è netta: «Se si guarda ai numeri, la copertura effettuata su Nuoro rappresenta una goccia nel mare e non risolve le criticità e i disservizi denunciati nell’ultimo anno». Gli avvocati snocciolano dati e cifre, e rilanciano con fermezza: «Non solo non verrà revocata l’astensione, ma sarà mantenuto lo stato di agitazione, con riserva di adottare ulteriori proteste». Il comunicato esprime stupore per il tono entusiastico del presidente Pusceddu, che avrebbe dipinto come risolutivo un intervento che, secondo la classe forense, ha solo sfiorato i problemi reali. «A fronte di 58 nuove assunzioni in Sardegna di assistente giudiziario, 3 sono state destinate a Nuoro. Una sproporzione se confrontata con le sedi giudiziarie dell’isola: 35 a Cagliari, 8 a Sassari, 6 a Tempio, 5 a Oristano, 1 a Lanusei. Ma la situazione più drammatica riguarda Unep e Procura. Quest’ultima, su 39 posti previsti, solo 16 risultano coperti, con appena 1 cancelliere su 6 e 4 amministrativi su 12. All’Unep, la situazione è più critica: su 23 unità sono solo in 9. E degli ufficiali giudiziari, su 6 previsti, non ne risulta in servizio nemmeno uno».

