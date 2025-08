«Basta allarmismi infondati sul dirigente scolastico» 

«Basta allarmismi non fondati e iniziative personali». La vicepreside dell’Istituto compressivo 1-2 di Quartu, Alice Patrizia Atzeni, interviene dopo la nota diffusa da un gruppo di docenti e genitori dove si parlava di preoccupazione per la nomina di un preside reggente per il prossimo anno scolastico.

La critica

«La presenza di un dirigente stabile è essenziale per affrontare le sfide quotidiane legate alla gestione di un istituto così articolato, e temiamo che l’attuale situazione possa avere ripercussioni negative sul personale scolastico, sugli studenti e sulle famiglie che quotidianamente affidano i propri figli alla scuola», scrivevano in una nota a nome del Comprensivo 1-2 della città.

La replica

Affermazioni non condivise però col resto della comunità scolastica quartese che conta circa 1.100 studenti distribuiti in otto plessi. «Al netto di quanto emerso, l’Istituto comprensivo Porcu-Satta di Quartu desidera prendere le distanze da qualsiasi forma di allarmismo precedentemente diffuso a mezzo stampa o attraverso comunicazioni anonime, che non rappresentano in alcun modo la posizione ufficiale dell’Istituto», sottolinea non senza un certo fastidio la vicepreside.

«Piena fiducia»

Il timore è che l’allarme possa innescare reazioni negative come un cambio d’istituto o, nella migliore delle ipotesi, generare un clima di sfiducia.

«Ribadiamo piena fiducia nel direttore dell’ufficio scolastico regionale, Francesco Feliziani, a cui spetta – come sempre – il compito di individuare la soluzione più idonea e funzionale per garantire la continuità e la serenità dell’attività scolastica, in reggenza o meno», dice ancora Atzeni. E conclude: «L'Istituto intende proseguire il proprio lavoro con responsabilità, spirito di collaborazione e massima trasparenza, nel rispetto della comunità scolastica tutta».

