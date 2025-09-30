Basta allagamenti: per via Istria piano da un milione  

Via libera al piano da un milione di euro per eliminare il problema allagamenti in via Istria, la strada del centro di Selargius che in occasione di forti acquazzoni si trasforma in un fiume. Il Comune di recente ha affidato lo studio a un professionista esterno e approvato pochi giorni fa il primo progetto per il potenziamento della rete di drenaggio nell'arteria cittadina: 750mila euro si conta di averli dalla Regione, il resto saranno fondi del bilancio comunale.

Giunta

Il progetto è stato approvato durante l’ultima riunione di Giunta in Municipio. Un documento tecnico di sedici pagine che spiega nel dettaglio i lavori previsti. Di fatto verrà realizzato «un tratto di rete di drenaggio a servizio di via Istria, dotato di pozzetti e caditoie stradali, a partire dall’incrocio con la via San Martino a monte sino a poco prima dell’incrocio con la via Gorizia». Gli obiettivi che l’amministrazione vuole raggiungere sono principalmente due: in primis “aumentare la capacità di drenaggio delle infrastrutture esistenti, limitando gli scorrimenti superficiali e gli allagamenti anche nelle ore successive agli eventi di pioggia”. Il secondo è quello di «progettare nuovi interventi per implementare le reti esistenti nei punti più problematici e dove si riscontrano le maggiori criticità».

Le date

Un intervento che dovrebbe concretizzarsi il prossimo anno, risorse permettendo. «Vista l’importanza dei lavori in progetto, confidiamo nel finanziamento regionale», commenta il sindaco Gigi Concu, «in caso contrario procederemo per step con risorse del bilancio, sino a quando non verrà risolto il problema degli allagamenti». Nei mesi scorsi il Comune aveva stanziato 40mila euro con la stessa finalità: prima le video ispezioni nel sottosuolo per fotografare stato di fatto e criticità, poi la sostituzione dei tombini lungo le vie Istria e Roma con griglie per consentire il deflusso delle acque piovane. Prima ancora c’è stata la messa in sicurezza del Riu Nou completata lo scorso inverno: corso d’acqua libero da vegetazione e rifiuti, e nuovi argini realizzati nel canale che scorre lungo via Venezia.Primi lavori-tampone fatti, insieme a studi e progetti che si sta cercando di portare avanti in attesa di finanziamenti certi. «Negli ultimi due decenni abbiamo tracciato un percorso per risolvere in modo serio il problema idrogeologico del territorio», conclude il sindaco, «quello che stupisce è che chi ha governato in passato, e parlo di almeno 20 anni fa, non se ne sia mai occupato».

RIPRODUZIONE RISERVATA