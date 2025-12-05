Basta allagamenti con la rete di drenaggio in via Istria 

Il sì della Regione è arrivato nei giorni scorsi con la graduatoria dei Comuni ammessi ai finanziamenti per la riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana, con priorità per le zone ad alto rischio idraulico: nell’elenco - al tredicesimo posto - c’è anche Selargius che conquista mezzo milione con il progetto studiato per eliminare il problema allagamenti in via Istria, altri 250mila - come annunciato da tempo - li mette il Comune.

Il progetto era stato approvato qualche mese fa in Giunta, poi presentato in Regione per avere il finanziamento. Un documento tecnico di sedici pagine che spiega nel dettaglio i lavori previsti.

Di fatto verrà realizzato «un tratto di rete di drenaggio a servizio della via Istria, dotato di pozzetti e caditoie stradali, a partire dall’incrocio con la via San Martino a monte sino a poco prima dell’incrocio con la via Gorizia».

Gli obiettivi che l’amministrazione vuole raggiungere sono principalmente due: in primis «aumentare la capacità di drenaggio delle infrastrutture esistenti, limitando gli scorrimenti superficiali e gli allagamenti anche nelle ore successive agli eventi di pioggia». Il secondo è quello di «progettare nuovi interventi per implementare le reti esistenti nei punti più problematici e dove si riscontrano le maggiori criticità».

Un intervento che - con la certezza dei fondi regionali - dovrebbe concretizzarsi entro il prossimo anno.

