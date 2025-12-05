VaiOnline
Selargius.
06 dicembre 2025 alle 00:23

Basta allagamenti con la rete di drenaggio in via Istria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il sì della Regione è arrivato nei giorni scorsi con la graduatoria dei Comuni ammessi ai finanziamenti per la riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana, con priorità per le zone ad alto rischio idraulico: nell’elenco - al tredicesimo posto - c’è anche Selargius che conquista mezzo milione con il progetto studiato per eliminare il problema allagamenti in via Istria, altri 250mila - come annunciato da tempo - li mette il Comune.

Il progetto era stato approvato qualche mese fa in Giunta, poi presentato in Regione per avere il finanziamento. Un documento tecnico di sedici pagine che spiega nel dettaglio i lavori previsti.

Di fatto verrà realizzato «un tratto di rete di drenaggio a servizio della via Istria, dotato di pozzetti e caditoie stradali, a partire dall’incrocio con la via San Martino a monte sino a poco prima dell’incrocio con la via Gorizia».

Gli obiettivi che l’amministrazione vuole raggiungere sono principalmente due: in primis «aumentare la capacità di drenaggio delle infrastrutture esistenti, limitando gli scorrimenti superficiali e gli allagamenti anche nelle ore successive agli eventi di pioggia». Il secondo è quello di «progettare nuovi interventi per implementare le reti esistenti nei punti più problematici e dove si riscontrano le maggiori criticità».

Un intervento che - con la certezza dei fondi regionali - dovrebbe concretizzarsi entro il prossimo anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Maggioranza, si tratta sulla Sanità  Rimpasto vicino ma non c’è una data

Todde e Bartolazzi sorridenti dopo un incontro in viale Trento C’è anche il nodo Agricoltura. Sullo sfondo le tensioni su Egas 
Roberto Murgia
La visita

Zangrillo alle imprese: «Lottiamo con voi contro la burocrazia»

Il ministro a Cagliari ospite di Confapi: abbiamo semplificato 400 procedure 
Alessandra Carta
Mentre i social incoronano il cantautore, la sorella Morena ringrazia il giudice superstar

«Achille Lauro un punto di riferimento per mio fratello»

Cronaca

Assessore nel mirino Siniscola nell’incubo dei raid incendiari

Fuoco all’ufficio di Antonello Fadda Attentatori ripresi dalle telecamere 
Fabrizio Ungredda
Vittime della strada

«La vita è una e non c’è il replay»

Smartphone, velocità e alcol alla guida uccidono: nel 2025 novanta morti 
Emanuele Floris
La polemica

I filtri non bastano: dai call center chiamate senza sosta

Le associazioni dei consumatori: «Dall’Agcom contromisure inutili» 
». Sara Marci
Giustizia

Separazione delle carriere, si infiamma lo scontro  tra avvocati e magistrati

L’Ordine forense: offese inaccettabili dal presidente del Tribunale di Cagliari  
Francesco Pinna
Lo scontro

«L’opposizione scelga il leader, poi il confronto»

Stoccata di Meloni al Campo largo dopo il faccia a faccia chiesto da Schlein 