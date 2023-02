Bassino, è valanga d’oro 

MERIBEL. Tuitto quello che leggete qui sotto è accaduto prima che, sulla valanga rosa, divenuta valanga d'oro, si abbattesse - in serata - una valanga di dolore per la mroe di Elena Fanchini. Ieri, ai mondiali di sci alpino in Francia, a Meribel, è stata Marta Bassino a trionfare in superG sulla difficilissima pista Col de Roc dopo che Federica Brignone lunedì aveva conquistato quello di combinata. Insomma, due gare e due medaglie d'oro per le splendide azzurre, in attesa della libera nella quale Sofia Goggia - ieri undicesima con qualche recriminazione - è favorita.

Gara esaltante

La piemontese ha preceduto in 1’28”06 la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin (di 9 centesimi), l'austriaca Cornelia Huetter e la norvegese Kajsa Lie, bronzo ex aequo a 33. Per la campionessa di Borgo San Dalmazzo, che compirà 27 anni il prossimo 27 febbraio, è stata davvero una gara esaltante ma sofferta «visto quel che stava succedendo sul complicato tracciato: sono stata male vedendo che in alto prendevo grossi distacchi». Ma quando ha visto che perfino Shiffrin, pur velocissima in alto, le era rimasta dietro nei passaggi tecnici che solitamente domina, Marta ha avuto la conferma di aver compiuto davvero una grande impresa. Un oro che per l'Italia si affianca quello conquistato dalla leggendaria Isolde Kostner, 26 anni fa a Sestriere. E dire che per Bassino è il primo successo in carriera in superG. Sulla carta era lei (già oro mondiale nel parallelo a Cortina 2021) la “più debole” delle quattro azzurre in gara: «Sono felice, anche se ammetto di dover ancora realizzare bene quanto successo. La prima vittoria in SuperG, proprio qui ai Mondiali è incredibile: ho solo pensato a sciare come so, pur avendo tutto ben chiaro in testa dalla ricognizione. Fa sempre la differenza spingere ogni curva e questa è un'emozione diversa dal parallelo di Cortina, qualcosa di più forte», ha ammesso.

Le altre

Non è stata una gara esaltante invece per le altre tre azzurre in gara. Federica Brignone ha chiuso ottava in 1’28”61 facendo il contrario di Marta: veloce in alto ma con sbavature sulla parte etcnica. Federica ha cosi deciso di concentrarsi ora sul gigante della prossima settimana - la sua vera disciplina - rinunciando a gareggiare sabato in discesa. Sofia Goggia è invece finita 11ª in 1’28”82 ma ha perso il risultato con molta filosofia. «La mia vera gara è la discesa dove sto studiando e preparando le cose a dovere. Comunque siamo davvero una grande squadra: oro a Federica e oro a Marta. Davvero niente male per mettermi pressione per la discesa...». Infine, 15° posto in 1’29”07 per Elena Curtoni. Stagione finita invece per Lara Colturi, l'italiana di 16 anni figlia dell'oro olimpico Daniela Ceccarelli, che gareggia per l’Albania: rottura dei legamenti dopo una caduta in allenamento. Oggi (ore 11.30) in superG tocca agli uomini che ieri hanno disputato anche la prova di discesa (1° Kilde). L'Italia schiera Mattia Casse, Dominik Paris, Guglielmo Bosca e il veterano Christof Innerhofer, ieri 2° nelle prove.