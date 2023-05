Basoli rovinati? Scatta un’indagine dei carabinieri  

I carabinieri del Comando per la Tutela del patrimonio culturale hanno avviato dei controlli sui lavori di riqualificazione della via Roma e, in particolare, sulla salvaguardia dei basoli in pietra che prima dell’intervento completavano storicamente il fondo stradale del fronte del Porto, nel lato dei portici.

L’iniziativa dei militari – agli ordini del maggiore Pasquale Pinnelli – arriva a seguito della notizia di un esposto presentato da un cittadino alla Soprintendenza e inviato, per conoscenza, anche al Ministero e alla Procura della Repubblica.

L'esposto è stato corredato da un servizio fotografico con i basoli in pietra che, dopo essere stati tolti dalla storica pavimentazione di via Roma, sono stati trasportati in via San Paolo. Nei giorni scorsi era bastata la fotografia apparsa nei social delle pietre ammassate per far esplodere la polemica, anche se il Comune aveva subito chiarito – dall’assessorato alla Viabilità – che i basoli dopo essere stati smontati sarebbero stati riutilizzati per completare la nuova pavimentazione del fronte mare. Sotto i riflettori dei carabinieri del Tpc ci sarà il capitolato d’appalto ed i lavori già autorizzati che prevedono la rimozione con cura dei basoli ottocenteschi, la catalogazione e la sistemazione nella nuova sede stradale.

I controlli dei militari sono un’attività di iniziativa, visto che l’esposto inviato in Procura non è stato ancora preso in carico da alcun pubblico ministero (sarebbe arrivato lunedì) e dunque nessuna delega d’indagine è stata ancora formalmente conferita. Il timore è che l’antica pavimentazione storica possa essere stata danneggiata. L'esposto segnala alla Procura che le pietre dovrebbero essere catalogate in modo da ricostruire la posizione e l’orientamento attuale, che la rimozione debba avvenire con la “spicconatura” e con la pulizia da eventuali incrostazioni, infine che di debba essere un accurato accantonamento dei basoli nell’ambito del cantiere.

Nelle prossime ore una serie di verifiche e sopralluoghi potrebbero essere già effettuati sia in via Roma che nell’area di via San Paolo dove sono state ammassate le pietre già rimosse.