Basoli pigliatutto nella Coppa Italia a Sestu 

Giorgio Basoli ha dominato nella classe regina, la Kz2, il secondo round della Coppa Italia Karting Zona 9 Aci Sport (valida per il Campionato sardo), disputata domenica sul circuito SestuGo con l’organizzazione del GT Shardana Motorsport e il supporto di Ac Cagliari. Il giovane pilota cagliaritano, miglior tempo nelle libere e in qualifica (con il record della pista di 34”067) ha dominato partendo dalla pole, precedendo Giampietro Oggiano (di 4”444) e Francesco Casiddu (di 4”905).

Nella Kz Under, Riccardo Cocco ha vinto pre-finale (per 98 millesimi) e finale (di 2”195) sempre su Francesco Piu. Francesco Corrias (classe Kz Over) ha vinto la prova accorpata con la Kz Over50, precedendo Simone Barria di 3”396 e Giuseppe Pillai (primo di categoria) di 3”537.

Nella Okn e Okn Junior, Julian Leo (Okn) ha battuto Antonio Congiata (Okn Junior) di 1”067. Terza Clelia Soddu a 4”167. Quarto e primo della Okn Over 35, Corrado Cavalli. Infine, successo di Alessandro Mostallino nella Mini Gr.3.

