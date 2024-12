Basoli atteso da grande sfide nel 2025 

Un 2024 positivo per fare da apripista a un 2025 ricco di nuove sfide. Per il diciassettenne campione sardo karting nella Kz2 (la classe principale), Giorgio Basoli l’asticella adesso si alza. L’anno prossimo, il pilota cagliaritano del team Jesolo Technology Kart sarà impegnato su tre fronti: Campionato Italiano Karting Aci Sport, Campionato Europeo Cik-Fia e Campionato del Mondo Cik-Fia (una gara secca in Franciacorta).

Nel “tricolore” ha già centrato quest’anno diversi piazzamenti (terzo U18 nella seconda prova) oltre a conquistare a Battipaglia la Coppa dei Campioni Aci Sport. Gli è sfuggita di un soffio la Coppa Sardegna, due settimane fa ad Alghero: «Cercheremo di imparare dagli errori, perché occorre crescere: la stagione 2025 si prospetta alquanto impegnativa ma sono molto entusiasta del triplice impegno che mi aspetta». Umile ma ambizioso: «Sono consapevole che sarà molto impegnativo ma darò il massimo per tenere alta la bandiera dei Quattro Mori e per la Jesolo Technology Kart, che ringrazio per la fiducia e per il sostegno, fondamentali e determinanti per poter mettere in cantiere un programma di questa portata», aggiunge e conclude con l’ultimo ringraziamento «Alla mia famiglia per il supporto costante e per tutti i preziosi insegnamenti».

