Basoccu, Serra, Murtas e Secci Rosa ad Anderas 

La figura femminile, la poesia in lingua sarda, una riflessione sul femminicidio, la musica: tutto questo nel programma del Festival letterario Anderas 2024, domani, venerdì 18 ottobre, a Selargius.

Diversi gli appuntamenti che saranno ospitati nella chiesa di San Giuliano (via San Nicolò): si comincia alle 18.30 con la presentazione del libro “Mamas e fillas. Da Penelope a Eleonora” (pubblicato quest’anno da Soter editrice), di Pietro Basoccu. L’autore dialogherà con la poetessa Anna Cristina Serra, mentre verranno proiettate foto realizzate dallo stesso Basoccu, a corredo del libro, e con le poesie in lingua sarda inedite scritte da Serra.

A seguire, sarà la volta di Clara Murtas. L’autrice parlerà del suo libro “La grotta della vipera – Dialoghi impossibili sul femminicidio’”(edito da Abba) accompagnata dalla sociologa Ester Cois e con l’artista Luca Spano.

Dalle 20 spazio alle letture poetiche multiculturali a cura del gruppo Incontri Di-Versi e, in chiusura, in collaborazione con la Fondazione Andrea Parodi, arriva sul palco la musica d’autore di Stefania Secci Rosa che presenta “Sola”, album co-prodotto da Michele Palmas per S’Ardmusic.

