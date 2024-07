Basketball City Camp,  l’appuntamento è al 2025 

Il sipario calerà ufficialmente tra due giorni, ma un bilancio conclusivo si può tracciare già da ora: il Basketball City Camp, organizzato dal tecnico Antonello Manca nei rinnovati impianti dell’Ex Comparto 8 di Monserrato, è stato un vero e proprio successo.

A testimoniarlo sono i numeri (quasi 300 iscritti, tra allenamenti di gruppo e sessioni individuali), ma soprattutto l’allegria sprigionata dai giovanissimi partecipanti, tornati a casa con tante nuove nozioni da mettere a frutto coi loro club nella prossima stagione sportiva. Il basket, i personaggi, qualcosa da replicare di sicuro.

I grandi ospiti

Il segreto del successo ottenuto dal camp (organizzato sotto l’egida delle Polisportive Giovanili Salesiane) non è difficile da individuare: a fare la differenza è stata la qualità degli ospiti. A cominciare da Adam Filippi, scout e player development coach che in carriera può vantare due titoli Nba conquistati con i mitici Los Angeles Lakers di Kobe Bryant. Niente male come biglietto da visita. «Non ero mai stato in Sardegna per motivi legati alla pallacanestro», racconta Filippi, «ho girato quasi cinquanta Paesi di tutto il mondo, eppure un entusiasmo e un calore così non li avevo mai riscontrati da nessuna parte. È stato amore a prima vista». Al Basketball City Camp non c’è stato un attimo di sosta: «Il lavoro proposto è stato identico a quello dei professionisti. Stessi esercizi, stessa intensità richiesta ai giocatori Nba. Devo dire la verità: sono rimasto impressionato dalla velocità di apprendimento di molti atleti».

Ed è proprio questa la soddisfazione più grande: «La pallacanestro è uno strumento straordinario per la crescita individuale», sottolinea, «cerco di inculcare la cultura dell’auto-esigenza. Accettare la sfida con sé stessi è una spinta fenomenale verso il miglioramento».

Dopo l’apprezzatissima settimana a firma Luca Vitali, playmaker con oltre 100 presenze in Nazionale, il testimone è passato a Karim Atamna, assistant coach dell’Asvel Villeurbanne, formazione francese che milita in Eurolega. A lui il compito di traghettare il camp nell’ultima settimana, guidando i giovani allievi tra i segreti del basket transalpino: «Ho affrontato questa sfida con lo stesso entusiasmo che mi spinge quando alleno i professionisti», dice Atamna, «mi è piaciuto tantissimo lo spirito mostrato dai ragazzi. Ho cercato di trasmettere nel corso del camp l’intensità tipica del basket francese, specie nelle situazioni di uno contro uno».

L’organizzatore

Stanco ma felice. Antonello Manca, ideatore del camp, fa la spola tra campi dell’Ex Comparto 8 e si gode la sua creatura, capace di andare oltre le più rosee aspettative già al primo anno di vita.

«Siamo partiti forte», ammette, «la soddisfazione maggiore è quella di aver saputo attrarre fin da subito istruttori e tecnici di grande qualità. Non poteva andare meglio di così». Merito anche delle strutture: «A Monserrato ci siamo trovati benissimo. La palestra è accogliente e ci ha permesso di organizzare il lavoro nel modo migliore».

L’ultimo pallone non ha ancora smesso di rimbalzare, ma già si pensa all’edizione 2025: «Le idee non mancano di certo», conclude, «di certo, vista l’enorme richiesta di quest’anno, proveremo a implementare le sessioni individuali».



