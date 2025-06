Basketball City Camp Casalone è pronto: «Divertirsi giocando» 

Dalla panchina dell’Asvel Villeurbanne a quella del PalaPirastu di Cagliari. Edoardo Casalone, assistente di Gianmarco Pozzecco in Nazionale e vice allenatore del club protagonista in Eurolega (ed ex Dinamo), sarà il grande ospite della quarta e ultima settimana del Basketball City Camp, in programma dal 7 all’11 luglio. Lo farà portando a Cagliari l’Edo Casalone Basketball Project, un modulo centrato su letture tattiche, sviluppo individuale e di squadra.

«In questo periodo mi trovo dentro al frullatore dei playoff», racconta a poche ore di distanza dal successo del suo Asvel contro il Monaco in gara 1 di semifinale, «sono felice, ho la fortuna di lavorare al massimo livello per club e con la Nazionale. Ogni giorno ho l’occasione di imparare dai migliori giocatori e staff in Europa. Una panchina nella Serie A italiana? Ci sarà tempo in futuro».

Un tuffo nel camp

Il pensiero è rivolto anche all’estate: «Torno volentieri a Cagliari: due anni fa ci ho trascorso una settimana e fu bellissimo. Credo che l’estate sia il momento ideale per migliorarsi: lo insegna il mondo americano. Ma per crescere davvero, la chiave è il divertimento. Quando ci si diverte si dà il meglio di sé». Il Basketball City Camp, organizzato dalle Polisportive Giovanili Salesiane con il supporto di Astro e Il Gabbiano, sotto il coordinamento tecnico di Antonello Manca, si svolgerà dal 16 giugno all’11 luglio e coinvolgerà ragazzi e ragazze nati tra il 2007 e il 2016. Il numero dei partecipanti è limitato a 60 per settimana: le iscrizioni sono ancora aperte sul sito basketballcitycamp.it.

Sardegna e Nazionale

Casalone chiuderà un’edizione di altissimo profilo, forte anche del legame con la Sardegna: «Tre anni a Sassari meravigliosi. Ho creato rapporti veri, anche con Pozzecco. E ogni volta che torno, è un piacere». Poi lo sguardo va all’Europeo di fine estate: «Dal 27 agosto torniamo in azzurro. Vogliamo regalare di nuovo qualcosa di bello. Saremo giovani, divertenti, e determinati a sorprendere».



