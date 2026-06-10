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L’evento.
11 giugno 2026 alle 00:32

Basket, skate e solidarietà creativa per il ritorno in pista di Rebound Street 

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Arte contemporanea, sfide 3 contro 3, tavole da skate, breakdance e hip hop: sono due giorni dedicati a culture urbane, sport e inclusione quelli in programma il 26 e 27 giugno a Cagliari, tra il Palazzetto dello Sport e la pista di pattinaggio in via Rockefeller, per la sesta edizione di Rebound Street. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 22.

Il format è quello collaudato: il cuore dell’evento sarà rappresentato dai tornei di streetball, ma il Baskin (la pallacanestro che vede protagonisti in campo atleti con e senza disabilità), lo skate e la breakdance, l’arte di strada e l’hip-hop sono parti fondamentali della manifestazione. D’altra parte «il festival è diventato molto di più – spiega l’ideatore Roberto Pintor – Da semplice evento sportivo a spazio multidisciplinare capace di generare aggregazione, partecipazione, impatto sociale e valorizzazione urbana, con l’obiettivo di parlare alle nuove generazioni, riuscire a portarle a riappropriarsi della strada con valori concreti: inclusione, impegno, rispetto e rispetto delle regole, creatività, responsabilità e comunità”.

La novità del 2026 è Rebound for Life, progetto speciale dedicato alla sensibilizzazione sul valore della vita e della responsabilità condivisa. L’iniziativa nasce in collaborazione con l’associazione “Adesso Basta”, realtà impegnata nella promozione della sicurezza stradale e della prevenzione nata a Nuoro in memoria di Francesco e Matteo Pintor, deceduti nel 2017 per un guard rail non a norma. In tanti hanno portato il proprio sostegno al festival: da Leonardo Pavoletti e Tore Serra, presidente della Fip Sardegna, sino al collettivo artistico Indigos, che lavorerà su palloni da basket da mettere all’asta in favore dell’associazione “Insieme Si Può”, impegnata nel sostegno alle persone affette da sla e ai loro familiari.

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