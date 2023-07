Basket, partitelle nel campo dimenticato 

All’inizio avrebbero dovuto essere un paio di partite di basket tre contro tre, per tenersi in allenamento d’estate e provare a riappropriarsi del campetto comunale. Sono diventate giornate di vita di quartiere come ai vecchi tempi.

Tutto è nato da un post su Facebook pubblicato da Claudia Satta, appassionata e giocatrice di basket che invitava gli asseminesi a presentarsi. Temeva di non riuscire nemmeno a formare quattro squadre, si sono presentate più di ottanta persone, bambini, ragazzi, adulti, maschi e femmine. «Ho saputo che al campetto di via Porto Torres, nel Parco dei legni - racconta Claudia - i ragazzini più piccoli facevano fatica a trovare il campo libero, occupato da persone più grandi e non per praticare sport. Così ho pensato di proporre un minitorneo per ricordare che quel campetto dove giocavo da piccola, è stato costruito per la pallacanestro».

Nessuno sponsor, nessun premio, solo la voglia di rilanciare un bellissimo sport e ritrovare la dimensione della sfida improvvisata. «Abbiamo subito aderito all’iniziativa - spiegano Maria Giulia e Asia, 9 anni - è difficile trovare bambini della nostra età per fare delle vere partite». C'è anche chi ha approfittato dell'occasione per una rimpatriata coi vecchi compagni di squadra: «Un tempo - afferma Francesco Melis- un tempo giocavamo nella stessa squadra, abbiamo la possibilità di giocare di nuovo insieme».

«Finalmente si usa il campetto per il motivo per cui è stato creato - puntualizza Andrea Orrù - spesso qui si fanno scorribande coi motorini e altre attività lontane dallo sport».

«Non mi sarei mai aspettata tanta partecipazione - conclude Claudia Satta, l'organizzatrice - mi hanno già chiesto di ripetere l'iniziativa. È un bel segnale». (c. m.)

